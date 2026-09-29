מרדף לילי בבאר שבע: נהג נתפס פעם רביעית

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט חושף התנהלות עבריינית חמורה של נהג רצידיביסט, שבחר לשתות אלכוהול בכמויות, לעלות על ההגה למרות פסילה ממושכת בת עשר שנים, ולהצית מרדף לילי מורט עצבים ברחובות באר שבע.

האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות, כאשר שוטר שהבחין ברכב חשוד הורה לנהג לעצור באמצעות פנס. במקום לציית להוראה, הנהג המשיך בנסיעתו ואילץ את השוטר לזוז במהירות לאחור כדי להימנע מפגיעה. תוך כדי הפעלת אורות כחולים וכריזה, המשיכו כוחות המשטרה במרדף אחריו, עד שהרכב נבלם ברחוב ללא מוצא.

בניסיון נואש למחוק את הראיות, עבר הנהג מיד ממושב הנהג למושב האחורי, בניסיון להתחמק מאחריות על המעשה.

בפני השופטים התנהלה מערכה משפטית: בעוד סנגורו של הנאשם ניסה לטעון לנסיבות מקלות ולקשיים על רקע ניסיונות גמילה כושלים, המדינה דרשה ענישה מחמירה בשל העובדה שמדובר בפעם הרביעית בתוך עשור בלבד שבה הוא נוהג בזמן פסילה.

בית המשפט דחה כל ניסיון לגלות סלחנות, והדגיש כי כל הניסיונות לשקמו מחוץ לכותלי הכלא כשלו, וכי רצף העבירות מחייב כליאה והרחקה מוחלטת מהכביש למען שומרי החוק.

השופטים קבעו כי הנאשם מהווה סכנה ממשית לציבור, וכי התנהגותו החוזרת ונשנית מעידה על זלזול מוחלט בחוק ובחיי אדם. פסק הדין כולל עונש מאסר ממושך והרחקה נוספת מהכביש לתקופה ארוכה.