מרצה מבר אילן תכנן טבח המוני בערבים ואיים על פייגלין

פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר (שני) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, תושב פתח תקווה כבן 60. הנאשם מואשם בהכנה למעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, לאחר שתכנן במשך למעלה משלוש שנים מתקפת טרור רחבת היקף שנועדה להוביל לרציחתם של מאות אזרחים ערבים ישראלים, בדואים ותושבי יהודה ושומרון ומזרח ירושלים.

על פי כתב האישום, הנאשם פעל מתוך מניע לאומני-אידאולוגי קיצוני במטרה להוציא לפועל מתווה שיוביל לגירושם ההמוני של האוכלוסייה הערבית אל מעבר לגבולות המדינה. החקירה, שנוהלה בידי ימ"ר מרכז במשטרת ישראל, העלתה כי שורשי התוכנית החלו להתגבש עוד בעקבות אירועי "שומר חומות", וקיבלו משנה תוקף עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

החל מפברואר 2023 ועד שנעצר לפני כשבועיים, גיבש הנאשם מתווה מפורט וסדור בשם תוכנית עי"ט ("עם יעשה טרנספר"), שנועדה ליצור בהלה המונית ולהוביל לבריחת האוכלוסייה הערבית לירדן, ללבנון ולרצועת עזה. על פי המתווה שפורט בכתבי האישום, התוכנית נשענה על גיוסם של 72 מפגעים יהודים חמושים, לפחות מחציתם בעלי רישיון לנשק חם, אשר יחולקו ל-12 חוליות מבצעיות בנות שישה פעילים כל אחת.

במסמך שחיבר תחת הכותרת "איך עושים עיט כאן ועכשיו", הציג הנאשם קווים מנחים לפעולה אלימה: "ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות לישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים... לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים... להקשיח לבבות". המפגעים תוכננו להצטייד באקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, ולפתוח במתקפת פתע סימולטנית בערים מעורבות וביישובים ערביים.

לצד הפעילות בשטח, תכנן הנאשם להסתייע בגורמים חתרניים בתוך שורות צה"ל, ואף לחולל תקיפות אוויריות והפגזות ארטילריות ושריון לעבר מרכזי אוכלוסייה ערבית. מעשי הטבח יועדו לשידור והפצה ברשתות החברתיות בזמן אמת, כדי להעצים את החרדה והמנוסה.

כדי להוריד את התוכנית לשטח, ביצע הנאשם שורה של פעולות הכנה מעשיות. בין היתר, ערך סיור שטח מקדים בסביבת הכפר טובא זנגריה שבצפון כדי לסמן דרכי גישה, מילוט ותקיפה מיטביות, לאחר שייעד את היישוב כאחד היעדים המרכזיים במתקפה. במשך כשנה וחצי ניסה לגייס שותפים ותומכים למימוש המזימה, אולם כל ניסיונותיו כשלו.

כחלק ממאמצי הגיוס, הגה הנאשם מתווה חשאי שנועד לרתום את משה פייגלין, המתמודד בבחירות לכנסת ה-26 כראש רשימת "זהות" ומספר 2 ברשימה המשותפת עם "הציונות הדתית". על פי המזימה, פעילי מפלגה שיסומנו מראש יוזמנו לכנס בחירות, ושם ייחשפו למתווה ויגויסו למתקפת טרור שתצא לפועל כבר למחרת, בליווי תיקי תדריך והוראות הפעלה.

הנאשם הגיע לשני כינוסים פומביים שערך פייגלין בניסיון למסור לו את תקציר התוכנית ולקבוע פגישה, אך פייגלין סירב לכל מגע עמו והתעלם מפניותיו. לפני כחודש, לנוכח לוח הזמנים המתקצר לקראת מועד הבחירות, שיגר הנאשם מכתב סחיטה ובו איומים ישירים: הוא הטיח בפייגלין עלבונות על סירובו לשתף פעולה, ואיים כי אם לא ייעתר לבקשותיו לסייע בקידום המתווה – יפיץ את המכתב לציבור הרחב ובכך יפגע בו פוליטית ותדמיתית.

יומיים לאחר מכן הגיע לפתח ביתו של פייגלין והעביר את המכתב לידיו באמצעות שכנה. בהמשך הגיע לאירוע של מפלגת "זהות" בשוק מחנה יהודה בירושלים, והעביר עותקים נוספים למנכ"ל המפלגה יחד עם מכתב איומים נוסף.

מכתב האישום עולה עוד כי הנאשם השקיע מאמצים כבדים בטשטוש עקבותיו ובשיבוש כל אפשרות לסיכול: הוא נמנע משימוש במחשבים וכתב את כל המסמכים, התוכניות ומכתבי הסחיטה בכתב ידו בלבד; ניסח הנחיות חשאיות לשמירה על עילום שם עבור המגויסים הפוטנציאליים; עטה מסכות, כובעים ומשקפי שמש במהלך מפגשים; השתמש בשמות בדויים; ואת שיחות הטלפון ביצע באמצעות מכשירים של עוברי אורח אקראיים.

בד בבד עם הגשת כתב האישום, עתרה פרקליטות מחוז מרכז למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר הדגישה הפרקליטות כי מדובר בתוכנית רצחנית רב-שלבית שנרקחה לאורך שנים, וכי המניע האידאולוגי הקיצוני, לצד העובדה שהמעשים קודמו בעת מתיחות ביטחונית לאומית מוגברת, מעידים על מסוכנות קיצונית, ברורה ומיידית לציבור ולביטחון המדינה.