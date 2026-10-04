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מוקד הסתה נחשף

תמונות של סינוואר וערפאת בבית ספר • המנהלת: "גיבורים"

כוחות הביטחון פשטו על בית ספר בכפר אלעיזריה ואיתרו חומרי הסתה, תמונות של מחבלים ושלטים נגד ישראל • המנהלת הצהירה בפני השוטרים כי המחבלים הם "גיבורי פלסטין" ונעצרה

(צילום: דוברות המשטרה)

מידע מודיעיני שהגיע לבלשי תחנת משטרת מעלה אדומים הוביל לחשיפת מוקד הסתה בתוך מוסד חינוכי בכפר אלעיזריה. על פי החשד, בתוך בית הספר הוצבו שלטים ותמונות התומכים במעשי טרור ומזדהים עם מחבלים, והכוחות יצאו לפעולה מתוכננת במהלך הלילה.

בפשיטה השתתפו שוטרי תחנת מעלה אדומים, לוחמי יס"מ גלעד ולוחמי מג"ב איו"ש. הכוחות נכנסו למוסד ביצעו סריקות מקיפות במטרה לאתר את חומרי ההסתה ולהסירם, כדי למנוע את המשך הפצתם בקרב התלמידים והצוות.

תיעוד שפורסם מהמבצע מראה את הלוחמים סורקים את כיתות הלימוד והמשרדים, פותחים ארונות ומגירות ומוציאים מתוכם שלטי שטנה וחומרי תעמולה. בין הממצאים נחשפה לוחית תצוגה גדולה הכוללת מפת ארץ ישראל שבה הוגדרו "אזורי כיבוש", לצד תמונות של רבי מרצחים ובכירי ארגוני טרור, ביניהם יחיא סינוואר, יאסר ערפאת ומחבלים נוספים. כמו כן נתפסו כרזות נגד חוקי המדינה, דגלי הרשות הפלסטינית, חומרי מודעות הפגנתיות ותמונות של כוחות הביטחון.

במהלך תחקור שערכו הלוחמים למנהלת בית הספר, תושבת אלעיזריה בשנות ה-50 לחייה, הציגו בפניה השוטרים את הממצאים ושאלו אותה מי המצולמים בתמונות. המנהלת השיבה בביטחון כי מדובר ב"גיבורי פלסטין".

בעקבות דבריה והממצאים המפלילים, נעצרה המנהלת במקום על ידי הכוחות ונלקחה לחקירה בתחנת מעלה אדומים. בתום החקירה בסוגיית ההסתה והתמיכה בטרור הוחלט על כליאתה.

במשטרה מדגישים כי הפעילות המבצעית והמודיעינית תימשך בנחישות בכל המרחבים למניעת הסתה וסיכול תכנים המעודדים טרור, מתוך הבנה כי חומרים אלו מהווים תשתית ישירה לפגיעה בחיי אדם ובביטחון המדינה.

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