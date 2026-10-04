חשוד פרץ מחסום ברכב גנוב ונתפס לאחר מרדף

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו במהלך השבת חשוד שניסה לפרוץ את מעבר אל-ג'יב ברכב גנוב. החשוד, תושב כפר עקב, ניסה לעבור את המחסום הביטחוני אך נבלם בעמודי החסימה שהוקמו במקום. לאחר שהרכב נעצר, ברח החשוד רגלית ונתפס בתום מרדף קצר.

על פי הפרטים שנמסרו מדוברות המשטרה, הלוחמים שפעלו במעבר קיבלו מוקדם יותר דיווח כי רכב גנוב עושה את דרכו לכיוון המחסום. עם קבלת המידע, הכוחות נערכו לקליטת הרכב, סגרו את המעבר והרימו את עמודי החסימה.

כאשר הרכב הגיע למקום, ניסה הנהג לפרוץ את המחסום, אך הרכב נעצר בעמודי החסימה. החשוד יצא מהרכב והחל לברוח רגלית. לוחמי מג"ב יצאו למרדף אחריו, ולאחר מרדף קצר הצליחו לתפוס ולעצור אותו.

בבדיקה שנערכה במקום התברר כי הרכב נגנב ממבשרת ציון. החשוד, תושב כפר עקב, הועבר להמשך חקירה במשטרה.

מעבר אל-ג'יב משמש נקודת מעבר מרכזית בין שטחי יהודה ושומרון לאזור ירושלים, ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים פועלים במקום באופן שוטף למניעת ניסיונות הברחה והסתננות. במהלך השבועות האחרונים תועדו מספר מקרים דומים של ניסיונות פריצת מחסומים ברכבים גנובים באזור ירושלים והסביבה.