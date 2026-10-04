פעילות אכיפה של משטרת התנועה הארצית הסתיימה במעצרו של שוהה בלתי חוקי בן 17 מחברון, שנהג ברכב גנוב והתנגש באוטובוס במהלך בריחתו מכוחות הביטחון. המרדף, שהתרחש במחלף סחרוב בכביש 1, הסתיים בכיבולו של הנער לאחר שסיכן את משתמשי הדרך.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שוטרי ימת"א יהודה קיבלו דיווח מתחנת הראל על רכב החשוד כגנוב שנמלט לכיוון כביש 1. הכוחות הוציאו חסימות לאורך הכביש המהיר במטרה לעצור את הנהג הנמלט.

במהלך המרדף הבחינו השוטרים בנהג מתנגש באוטובוס שנקרה בדרכו במחלף סחרוב. למרות ההתנגשות, הנהג המשיך בניסיון הבריחה עד שכוחות המשטרה, יחד עם שוטרי תחנת הראל ולוחמי יס"מ ירושלים, הצליחו לעצור אותו ולכבול אותו.

בבדיקה שערכו השוטרים במקום התברר כי הנהג הוא נער בן 17, שוהה בלתי חוקי מחברון, והרכב שבו נהג גנוב על פי החשד. במהלך חיפוש שנערך ברשות החשוד נתפס גז פלפל.

הנער נעצר והובא לחקירה בפני חוקרי תחנת בית שמש. המעצר מצטרף לשרשרת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעת משטרת ישראל במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים ובפעילות עבריינית של גניבות רכב.