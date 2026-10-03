אירוע אלים התרחש במוצאי שבת בישיבת "מן ההר" שברחוב כף החיים בביתר עילית, כאשר התפתח במהירות למהומה רב-משתתפת ולעימותים מול כוחות המשטרה.

האירוע החל בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 על אדם שרוי בשכרות המשתולל ומפר את הסדר הציבורי במקום. שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה שהגיעו למקום החלו לברר את האירוע, אך במהלך הטיפול הגיע אדם נוסף, אף הוא בשכרות, שהחל להפריע באגרסיביות לעבודת השוטרים ואף תקף אותם פיזית בדחיפות.

בעקבות התקיפה, החשוד נעצר במקום. אולם, רגע המעצר הצית התפרעות: עשרות רבות של תושבים החלו להתגודד סביב הכוחות במטרה להכשיל את פעילות האכיפה.

במקביל, הופצו במקום טענות שקריות לפיהן מדובר לכאורה ב"פעילות מעצר משתמט גיוס", נושא רגיש שנועד להלהיט את הרוחות ולמשוך מתפרעים נוספים. הטענות הכוזבות הללו התפשטו במהירות בקרב הקהל שהתכנס.

נוכח ההסלמה, הוזעקו למקום כוחות משטרה נוספים כתגבורת, והם פעלו להשבת הסדר הציבורי ולטיפול בפורעי החוק.

במשטרה מבהירים כי לא תהיה כל סובלנות כלפי אלימות והתפרעויות המכוונות נגד שוטרים הממלאים את תפקידם. גורמי אכיפה מדגישים כי מדובר באירוע חמור של הפרת סדר ציבורי ותקיפת שוטרים, ולא בפעילות הקשורה למשתמטי גיוס כפי שנטען בשקר.