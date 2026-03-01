דרמת מעצר פוליטית וביטחונית ביהודה ושומרון: שוטרי מחוז ש"י עצרו לחקירה את חבר הכנסת לשעבר ויו"ר ועדת המעקב העליונה, מוחמד ברכה, בחשד חמור לעבירות של הסתה לטרור • המעצר הדרמטי בוצע באישור הפרקליטות בעקבות נאום פומבי חריף שכלל דברי שבח לארגוני טרור ומחבלים (משפט)
״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
אלמנתו של רב המרצחים יחיא עיאש נעצרה על ידי שוטרי מחוז ש״י לאחר שפרסמה דברי הסתה ביום השנה ה-30 לחיסולו. בין פרסומיה ציינה: ״עזה, את ראויה לגוף הזה שתמיד הטיל אימה על האויב, שיהיה על אדמתך״ | גם תושב שכם נעצר בגין פרסומי הסתה במרשתת (ביטחון)
המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) את חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, תושבת נצרת, בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר בוצע לאחר חודשים של חקירה, בעקבות תלונות שהוגשו נגדה על נאום שנשאה בכנס אנטי-ישראלי בחו"ל, בו נשאה דברים המהווים חשד להסתה למעשה טרור (בארץ)
שחרור המחבלים היום (ראשון) בעקבות העסקה, הוביל למפגני תמיכה המוניים בחמאס בעשרות כפרים ביו"ש, שכללו שיירות רכבים, מצעדי חמושים וקריאות הסתה | במעוז הרשות הפלסטינית ברמאללה צעקו המונים "העם עם גדודי אלקסאם, ובשאר הכפרים התכנסו תהלוכות חמאס | עד כה טרם דווח על פעילות משמעותית של צה"ל כנגד מפגני ההסתה (חדשות, בארץ)