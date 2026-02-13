גיס המחבל רכש את הנשק, אותו העניק לגיסו שביצע באמצעות הנשק את פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו שישה בני אדם. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו (חדשות)
פרקליטות המדינה לא צפויה לערער יותר, על החלטת בית המשפט, להקל משמעותית בתנאיו של אלי פלדשטיין, שהיה דוברו הצבאי של ראש הממשלה | פלדשטיין כזכור, חשוד בהדלפת המסמכים המסווגים - לעיתון הגרמני הנפוץ (חדשות)
פרקליטות המדינה הודיעה היום למשפחות ההרוגים והפצועים באסון נחל צפית, וכן לבאי כוחם של הנאשמים יובל כאהן ואביב ברדיצ'ב, כי בכוונתה להגיש ערעור על הכרעת הדין ועל גזר הדין שניתנו בעניינם בבית המשפט המחוזי בבאר שבע | על השניים נגזרו 7 שנות מאסר והפרקליטות דרשה בדיונים להחמיר את גזר הדין ל-12 שנים (חדשות, בארץ)