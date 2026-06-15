פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז לנוער כתב אישום חמור ביותר נגד קטין בן 17, תושב לוד, המייחס לו שתי עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל. מעבר לעבירות הרצח, מואשם הקטין בריבוי עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, ירי מנשק חם, שוד ושיבוש מהלכי משפט.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שחף קלינמן שמעוני, עולה תמונה מצמררת של קלות בלתי נסבלת בלחיצה על ההדק.

כחצי שנה לפני הרצח, רכש הקטין אקדח מסוג גלוק טעון בסכום של 25,000 שקלים, והסליק אותו בחווה של בני משפחתו שבה התגורר, שם אף התנסה בירי במספר הזדמנויות.

ויכוח קטלני בשל תחביב

רוסלן פריחודקו ז"ל, שעסק בזמנו החופשי בחיפוש עתיקות כתחביב, הגיע ליער הסמוך למעיין ורדה כשהוא מצויד במכשירים לגילוי מתכות. שם, פגש לראשונה בקטין והשניים שוחחו על הנושא.

למחרת בבוקר, חזר רוסלן למקום יחד עם אשתו אולגה ז"ל, והשניים נתקלו שוב בנאשם. בין רוסלן לקטין התגלע ויכוח קולני סביב דרישתו של הקטין לקבל לידיו את המכשירים לגילוי המתכות. בעקבות העימות, גמלה בליבו של הקטין ההחלטה לרצוח את בני הזוג.

הנאשם עזב את הזירה רכוב על טרקטורון, נסע לחווה המשפחתית, לקח את האקדח המוסלק וחזר במהירות ליער. באותה עת, בני הזוג פריחודקו כבר ישבו בתוך רכבם ותכננו לעזוב את המקום. הקטין התקרב לרכב, נעמד במרחק של כשני מטרים בלבד מהחלון הפתוח שלצד מושבו של רוסלן, שלף את הנשק וירה כדור אחד ישירות בראשו. מיד לאחר מכן, כיוון את האקדח לעבר אולגה וירה כדור נוסף בראשה.

שדד את הגופות וניסה לטשטש עקבות

בעוד בני הזוג מתבוססים בדמם בתוך הרכב, הנאשם לא חס עליהם, שדד מהמכונית שני מכשירים לגילוי מתכות, טלפונים ניידים וכרטיסי אשראי, ועזב את הזירה (את התיק והטלפון השליך בסמוך). בני הזוג אותרו רק מאוחר יותר על ידי מטיילים שעברו במקום, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותם בשטח.

לאחר המעשה, החביא הקטין את האקדח והמחסנית במקום מסתור במגוריו. כדי לטשטש את עקבותיו, הוא אף התקשר לחברו, תושב יהודה ושומרון, וביקש ממנו לסייע לו להעביר את רכבם של הנרצחים לתוך שטחי איו"ש – מהלך שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל.

התיק המזעזע נחקר במשותף על ידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ויחידת המרכזית (ימ"ר) של מחוז מרכז במשטרת ישראל. במקביל לתיק הרצח, הגישה הפרקליטות כתב אישום נפרד נגד שני שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) בגין כניסה לישראל שלא כחוק, נשיאת נשק וירי.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הקטין מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. לבקשת בית המשפט, חל איסור פרסום גורף על כל פרט העלול לחשוף את זהותו של הנאשם הקטין.