סיעת הליכוד הגישה היום (רביעי) לבית המשפט העליון תגובה מקדמית חריפה לעתירתה של חברת הכנסת שרן השכל, שבה ביקשה לחייב את הליכוד ואת תקווה חדשה להשלים את הליך המיזוג ביניהן. בליכוד דוחים את העתירה על הסף ומבקשים לחייב את השכל בהוצאות משפט.

בתגובה נכתב במפורש: "דין העתירה להידחות על הסף משההסכם לא הופר וממילא הסכם פוליטי אינו בר אכיפה". על פי הליכוד, העתירה מבקשת לכפות באמצעות סעד הצהרתי ביצועו של הסכם פוליטי, כאשר הסיעות המהוות צדדים לאותו הסכם החליטו במשותף לקיימו בדרך אחרת.

דחיית טענת השכל על צילום ההצבעה

בתגובה התייחס הליכוד גם לטענתה של השכל כי נדרשה לצלם את הצבעתה בנוגע למבקר המדינה ולהציגה לראש הממשלה. "טענה זו נעדרת כל יסוד", נכתב בתשובה. "כבר במסגרת התשובה לעתירות הוגשו על ידי הליכוד תצהירים של מ"מ מנכ"ל הליכוד וחברי כנסת שונים, מהם עולה כי הצילומים נעשו ביוזמתם האישית של חברי הכנסת מבלי שניתנה להם דרישה כלשהי לעשות כן".

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הליכוד הדגיש כי השכל לא טרחה להגיש תצהיר בענין זה במסגרת העתירות הקודמות, אף שבאותה עת הדבר היה רלבנטי במישרין. "אף עתה היא אינה מפרטת מי, לטענתה, הציג בפניה את הדרישה הנטענת. בנסיבות אלה, אין מקום להתייחס או ליתן משקל כלשהו לטענה בלתי מבוססת זו".

הסכם שלא הושלם - בהסכמה משותפת

על פי התגובה, הסכם המיזוג לא הושלם ו"מועד המיזוג בפועל" הקבוע בהסכם לא התקיים. אלא שהצדדים להסכם החליטו בהחלטה מודעת, משותפת ומוסכמת, להמשיך בנתיב חלופי במקום זה הקבוע בסעיף 3 להסכם. "ברי כי הצדדים להסכם רשאים לשנות מהסכמותיהם הקודמות ולהגיע להסכמות חדשות תחתיהן, ואין בהסכם קודם כלשהו כדי לכבול את שיקול דעתם", נכתב.

"עתירה צינית למטרת מימון"

הליכוד מבהיר כי מדובר בעתירה צינית שמטרתה האמיתית אינה אכיפת מיזוג בין הסיעות, אלא ניסיון לכפות פיצול מתוכן כדי להשיג במרמה "יחידת מימון" על פי חוק מימון מפלגות לקראת הבחירות הקרבות, תוך חוסר תום לב.

על פי התגובה, לחבר כנסת אין בדין זכות קנויה למעמד פוליטי נפרד מהסיעה שבמסגרתה נבחר, ואין לו זכות להתפלג כרצונו כדי להפוך ל"סיעת יחיד". ניסיונה של השכל, כך נטען, חותר תחת הרציונל של חוק מימון מפלגות שתוקן במיוחד כדי למנוע מחברי כנסת לעזוב את מפלגתם רגע לפני בחירות כדי לסחור בכספי המימון ככלי מיקוח פוליטי.

עילות סף נוספות לדחייה

הליכוד מונה בתגובתו שלוש עילות סף נוספות לדחיית העתירה: ראשית, מדובר בעתירה תיאורטית המבקשת רק צווים הצהרתיים נטולי נפקות מעשית ואופרטיבית. שנית, קיים שיהוי ניכר - מועד הבחירות נקבע מראש ל-27.10.2026, ו"היום הקובע" פקע ב-18.7.2026, כאשר השכל ישבה בחיבוק ידיים במשך מעל לשנה וארבעה חודשים והגישה פנייה רק סמוך מאוד ליציאת הכנסת לפגרת הבחירות. שלישית, מדובר בסוגיה של אי-שפיטות וריסון שיפוטי, שכן לסיעות יש מרחב תמרון ואוטונומיה עמוקה.

כזכור, ח"כ שרן השכל התפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ לאחר שהצביעה נגד חוק למניעת מעצר לומדי תורה. במקומה מונה ח"כ מישל בוסקילה לתפקיד סגן שר החוץ.

סיעת הליכוד חותמת את תגובתה בבקשה לפסוק לטובתה הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בשל התנהלותה של השכל. ההליך צפוי להידון בבית המשפט העליון בשבועות הקרובים.