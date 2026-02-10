מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח על שמירת רציפות שירותי התעופה בחירום | הוא ציין כי במלחמה התברר כי התעופה האזרחית לא הייתה ערוכה כראוי למלחמה ארוכת טווח | המבקר הוסיף: "ירי הטילים מאיראן ומלבנון במלחמה המחיש כי על רשויות המדינה לדאוג שמערך התעופה יפעל באופן תקין גם בחירום" (תעופה, בארץ)
דו"ח המבקר ותגובת הסניגוריה חושפים מציאות של ריגול המוני | מיליוני תוצרי מידע אישי נשאבו ללא אישור, מיקרופונים הופעלו מרחוק, וב-40% מהמקרים נאסף מידע אסור על פי חוק | הסניגוריה הציבורית במתקפה חסרת תקדים: "פגיעה אנושה בזכויות חוקתיות" (חוק ומשפט)
מחדל רעידות האדמה נחשף: דו"ח חמור של הכנסת ומבקר המדינה מזהיר מפני קריסת 80,000 מבנים ואלפי הרוגים באסון בלתי נמנע | בעוד השעון הגיאולוגי מתקתק, תקציבי ההיערכות מקוצצים והפריפריה נותרת ללא הגנה. האם ישראל ערוכה למלכודת המוות? (בארץ)
שופטי בג"ץ דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין הקפיאו את עבודת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, על דוחות מחדל טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר. השופטים הוציאו צו ביניים שמורה למבקר המדינה להימנע מהמשך הליכי הביקורת בהם החל (חדשות)
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הציג היום תמונת מצב מדאיגה וחריפה במיוחד בנוגע לפרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המדינה: המטרו של גוש דן | לפי המבקר, המיזם הלאומי שנועד לחלץ את ישראל מהפקקים, נמצא כעת במסלול התנגשות עם המציאות הכלכלית והניהולית (חדשות, תחבורה)
מבקר המדינה נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתריע: "טוהר הבחירות בסכנה" | לדבריו: "מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך" (חדשות)
ראש מרחב דרום לשעבר בשב"כ, המכונה "אוסקר", הודיע כי לא יענה לזימון של מתניהו אנגלמן | עורכי דינו: "עמדת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגד הביקורת מחייבת את המינהל כולו, ואיננו עובדי מדינה עוד" (בארץ, חוק ומשפט)
מבקר המדינה מציג כעת את הביקורת החריפה שלו בנושאים הביטחוניים הבאים: פערים חמורים בכוח האדם באבטחת הרכבת הקלה | למרות האיומים החמורים, לא נעשה דבר בתחום האבטחה על מתקנים חיוניים | אין גוף שמתכלל את נושא אבטחת נמל התעופה רמון | מערכות אבטחת המידע במשרד הבטחון לא אותגרו ונבדקו | הדו"ח המלא (חדשות בארץ)
בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
מבקר המדינה סיפר כי רצה לבדוק את החשדות לשחיתות בהסתדרות לפני תקופה, אך היו כאלו שניסו למנוע זאת | המבקר הדגיש כי בכוונתו להמשיך בביצוע הביקורת, תוך תיאום עם גורמי אכיפת החוק, כדי לא לפגוע בחקירה המתנהלת כעת (חדשות)
בדו"ח המיוחד המתפרסם היום על תלונות הציבור במבצע 'עם כלביא' מוצגות תלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה • אחת מהתלונות מתייחסת למקרה בו משפחות שפונו מבתיהן בבני ברק נדרשו לעזוב את המלון ביום צום י"ז בתמוז • עפ"י הנתונים כ-52% מהתלונות שבירורן הסתיים באו על תיקונן (חדשות)
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מפרסם היום את הדו"ח המיוחד של נציבות תלונות הציבור על התלונות במבצע 'עם כלביא' • בדו"ח הוא מציין את פעולות הנציבות, במהלך המבצע, כמות התלונות שהגיעו ואת הנושאים העיקריים שלהן • מבקר המדינה: "ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע" (חדשות)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קובע בדו"ח נוסף שפורסם הבוקר כי "במשך יותר מ-17 שנים לא פעלה הממשלה למנות גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום" | המבקר מציין כי ההחלטות שקיבלה הממשלה "לא השיגו את תכליתן" | המבקר מטיל אחריות אישית על האחראים לכשלים: ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ', שר הביטחון לשעבר גלנט וקודמיו (בארץ)
אחרי השיח הקשה ביניהם, מבקר המדינה והרמטכ"ל נפגשו היום לפגישה אישית, במטרה להגביר את שיתוף הפעולה בין הצדדים, ברקע המתיחות בנוגע לחקירת טבח שמחת תורה | הסיכום: "שקלול יעילות הביקורת, בהתאם לתמונת המצב המבצעית" (חדשות)