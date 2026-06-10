מהפך: הכנסת אישרה את חוק המינויים הבכירים – מה זה אומר?

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – מינויים בכירים בשירות המדינה), שיזם חבר הכנסת שלום דנינו. ההצבעה הסתיימה ברוב של 53 תומכים מול 41 מתנגדים, והצעת החוק תועבר כעת לוועדת הכנסת שתקבע איזו ועדה תכין אותה להמשך תהליך החקיקה.

מטרת היוזמה החקיקתית היא לייצר הסדרה אחידה ומקיפה של הליכי המינוי וההדחה עבור הצמרת הניהולית והביטחונית של המדינה. על פי הנוסח המוצע, הממשלה תחזיק בסמכות מלאה ובלעדית על מינויים, הימנעות ממינויים או סיום כהונתם של נושאי משרות בכירים, כל עוד הם עומדים בתנאי הסף והכשירות הנדרשים.

מי יושפע מהחוק החדש?

החוק צפוי לחול על שורה של תפקידי מפתח רגישים במערכת הביטחונית והמשפטית של המדינה. בין התפקידים שיכללו במסגרת החוק: הרמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ וראש המוסד, היועץ המשפטי לממשלה, ומנכ"לים של משרדי הממשלה.

בדברי ההסבר שמלווים את הצעת החוק נטען כי השינוי נדרש כדי לייעל את תפקוד הרשות המבצעת ואת יכולתה להוציא לפועל את מדיניותה, תוך חיזוק מחויבותה של הממשלה כלפי הציבור וכלפי הכנסת. מנסחי ההצעה מדגישים כי המהלך נשען על מודלים הקיימים בדמוקרטיות מערביות מובילות.

עוד נטען בדברי ההסבר כי המצב הנוכחי בישראל הוא חריג בהשוואה לעולם, ומאופיין בחולשה של הדרג הנבחר מול הפקידות הבכירה. לפי המציעים, מצב זה שחק את יכולת הפיקוח והבקרה של הממשלה על הדרגים המקצועיים, ועל כן יש להשיב את מרכז הכובד והסמכות לידי נציגי הציבור.

המנגנון החדש: כהונה פוליטית ומנגנון פיטורין

במסגרת החוק המתווה, ייושמו מספר שינויים דרמטיים במבנה המינויים. הליך המינוי יתבצע על פי המלצה של ראש הממשלה או השר הרלוונטי, כאשר לכנסת תינתן הסמכות לערוך שימוע למועמדים השונים ולהגיש את המלצותיה לממשלה לפני קבלת ההחלטה הסופית.

אחד השינויים המשמעותיים ביותר נוגע לקציבת כהונה פוליטית: כהונתם של הבכירים המנויים בחוק תגיע לסיומה באופן אוטומטי כ-100 ימים לאחר הקמתה של ממשלה חדשה, אלא אם כן תחליט הממשלה להאריך את כהונתם. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית להעביר בכיר מתפקידו, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את עמדתו וטיעוניו.

ברקע: מתיחות סביב מינויים בצה"ל

הצעת החוק מגיעה על רקע מתיחות שהתגלעה לאחרונה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר סביב סוגיית המינויים הבכירים בצה"ל. לפני מספר שבועים התקיימה פגישה אישית בין השניים שנועדה ליישב את המחלוקת שנוצרה לאחר שהרמטכ"ל קיים דיון מינויים ללא תיאום עם השר.

בהודעה משותפת שפורסמה לאחר הפגישה נמסר: "בפגישה סיכמו השניים את נוהל המינויים בצה"ל, אשר ימשיך לכלול היוועצות מוקדמת מתוך מחויבות לשיתוף פעולה מלא, שמירה על רציפות הפיקוד, וחיזוק יכולות צה"ל בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים".

בהמשך, שר הביטחון אישר את סבב מינוי התא"לים, אך דחה שני שמות מהרשימה. לדבריו, הדחייה מתבצעת בשל הטענה כי אותם בכירים היו שותפים למחדל ה-7.10, והתחקיר בעניינם עדיין לא הושלם.

יצוין כי הקואליציה מקדמת במקביל גם חוק נוסף שנועד למנוע מבג"ץ להתערב במינויי שרים ובפיטוריהם. לפי הצעת החוק, בג"ץ לא יוכל לערוך ביקורת שיפוטית על מינויי של שרים, אלא רק במקרים שקבועים בחוק. זאת בניגוד למצב כיום, שבו בג"ץ יכול לערוך ביקורת שיפוטית על כלל המינויים.