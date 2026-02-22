הקואליציה חוזרת לקדם את החוק שנועד למנוע מבג"ץ להתערב במינויי שרים ובפיטוריהם, זאת ברקע העתירה הקוראת לפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | הקואליציה תקים מחדש השבוע את הוועדה שדנה בחוק, בעקבות דרישה של הייעוץ המשפטי לקיים דיון נוסף לפני ההעלאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית (פוליטי)
שר הביטחון אישר בקשת הרמטכ"ל, לאשר את סבב מינוי התא״לים, אך דחה שני שמות מהרשימה | לדבריו של שר הביטחון, הדחייה מתבצעת בשל הטענה כי אותם בכירים היו שותפים למחדל ה-7.10, והתחקיר בעניינם עדיין לא הושלם (צבא)
לאחר עימות חריף בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר סביב מינויים בצה"ל, השניים נפגשו לפגישה אישית והגיעו להסכמה על נוהל היוועצות מוקדמת | הפגישה נועדה ליישב את המחלוקת שנוצרה לאחר שהרמטכ"ל קיים דיון מינויים ללא תיאום עם השר | בין המינויים: קידום תתי-אלופים ברק חירם ומנור ינאי. הצדדים הבהירו כי יפעלו בשיתוף פעולה לחיזוק צה"ל (ביטחון)
שר הביטחון כץ יצא נגד הרמטכ״ל: וטען כי "דיון השיבוצים שקיים היום זמיר, נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת" | בנוסף נאמר בהודעת לשכת השר "כי אין בכוונתו לדון במינויים ובשמות שפורסמו" (צבא)
אחרי שהאושם בהתערבות פוליטית, בן גביר עונה למכתבי המשנים ליועמש"ית: "ההתערבות שלכם היא התערבות פוליטית פסולה" | השר לביטחון לאומי הוסיף והאשים: "אין לכם גם כל מומחיות או בקיאות מינימלית בסוגיות אלו" (פוליטי)
בצה"ל הודיעו כי הכריזו היום, על סבב מינויים חדש בדרגת האלוף | על פי החלטת הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון, מפקד פיקוד העורף רפי מילוא, ימונה למפקד פיקוד הצפון | ההחלטה על קידום האלופים דווקא עכשיו, הגיעה לאחר החלטה במערכת הביטחון, שלא להתעסק במינויים - במהלך המתקפה באיראן (צבא)