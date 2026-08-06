המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, קיבל עתירה שהגישה מפלגת הליכוד והורה לרא"ל במילואים גדי אייזנקוט ולמפלגתו "ישר לישראל עם אייזנקוט" להסיר מיידית מכלל חשבונותיהם ברשתות החברתיות סרטון תעמולה שפורסם. כמו כן, חויבו אייזנקוט ומפלגתו לשלם הוצאות משפט בסך 5,000 שקלים למפלגת הליכוד.

השופט סולברג קבע בהחלטתו כי יצירת דמויות של חיילים לובשי מדי צה"ל באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית מהווה שימוש אסור בנכס ציבורי בלתי מוחשי במסגרת קמפיין בחירות. השופט דחה את טענת נציגי המפלגה לפיה השימוש בטכנולוגיית AI, הפתוחה לכל, אינו מהווה ניצול של משאב ציבורי, והבהיר כי הדין החל על דמויות חיילים ממוחשבות זהה לחלוטין לדין החל על שחקנים אמיתיים הלובשים מדי צה"ל.

בנימוקי ההחלטה ציין השופט סולברג כי השימוש הנרחב במדי צה"ל לאורך הסרטון פוגע בתכליות סעיף 2א לחוק הבחירות, העוסק בדרכי תעמולה. לדבריו, "התכלית שעניינה שמירת נכסי הציבור לשימוש הציבור, ולא לפעילות פוליטית – ודאי אינה מתקיימת כאן". עוד הוסיף השופט כי "התכלית של שמירה על הדימוי הא-פוליטי של צה"ל – גם היא נפגעת; הצגה חוזרת של דמויות חיילים במדים בתור רקע למועמד בבחירות שצועד (חזותית) ומרצה את עמדתו (קולית), מקשרת אליו-המועמד את החיילים, את המדים ואת צה"ל כולו".

העתירה הוגשה בעקבות סרטון באורך כשני רבע דקות שפרסם אייזנקוט ביולי השנה, ובו הוא נראה צועד ומציג את עמדותיו הפוליטיות על רקע נופים, סצנות לחימה, טקסים צבאיים ודמויות חיילים שנוצרו באמצעות כלים דיגיטליים. מפלגת הליכוד טענה כי הסרטון מנצל את המעמד הממלכתי של צה"ל, בעוד נציגי אייזנקוט טענו כי לא בוצעה הפרה של החוק והעלו טענות דיוניות בנוגע לשיהוי בהגשת העתירה. השופט סולברג דחה את טענות אלו וקיבל את העתירה.