נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית פנה היום (שלישי) לשופטים החדשים שהושבעו במשכן נשיא המדינה, והבהיר להם כי במהלך כהונתהם יידרשו לקבל החלטות שאינן נעימות או פופולריות.

"אתגרי החיים במדינה יעמידו במבחן את עמוד השדרה השיפוטי שלכם, ובתפקידכם תידרשו לקבל גם החלטות שאינן נעימות ואינן פופולריות", אמר עמית. "אך זכרו תמיד את הציווי המקראי 'לא תגורו מפני איש'. הרשות השופטת כולה עומדת מאחוריכם ומגבה אתכם בפועלכם".

בפתח דבריו הזכיר עמית את הסעיף בחוק יסוד: השפיטה הקובע כי בענייני שפיטה אין מרות על שופט מלבד מרותו של הדין. לדבריו, עצמאות השופטים היא עמוד תווך בשיטת המשפט של מדינת ישראל.

יחד עם זאת, הדגיש נשיא בית המשפט העליון כי כפיפות השופט לחוק אינה הופכת את עבודתו למלאכה טכנית. הוא ציטט דברים ששופט בית המשפט העליון צבי ברנזון אמר בעת פרישתו: "משפט הוא משפט אם הוא משפט צדק", ובהמשך: "הלב, הלב הטוב, הוא העיקר".

חלק ניכר מנאומו של עמית הוקדש לתיאור הדרך שבה פעלה מערכת המשפט מאז מתקפת שבעה באוקטובר. הוא תיאר בתי משפט סגורים, דיונים שנערכו תחת טילים ושופטים שנדרשו להכריע בבקשות כואבות כבר בשעות הראשונות של המתקפה.

אחת הדוגמאות שהביא הייתה בקשה לאישור קצירת זרע, שהגיעה לשופטת רותם קודלר-עיאש בשעות אחר הצהריים של שבעה באוקטובר, בזמן ששהתה עם משפחתה בממ"ד. היכל המשפט היה סגור, ושופט אחר, ששהה לצד בני המשפחה השכולים, כתב בשמם את הבקשה בכתב יד כדי שניתן יהיה לפתוח את התיק ולדון בו.

השופט אריאל ממן סיפר לעמית על תיק שבו נדרש לברר את רצונו של בן למשפחה שכולה. "קודם כל אמרתי להורים: 'אני איתכם, בתוך הכאב שלכם'", סיפר. "בסוף כולם בכו, כולל אני. כולנו בני אדם, גם אם אנחנו בפוזיציה שצריכה לתת הכרעות קשות".

במקרה נוסף, בתי הדין לעבודה אפשרו לאזרחים שפונו מבתיהם לבקש סעד בכל בית דין בארץ, מבלי לעמוד על כללי הסמכות המקומית. במהלך מבצע "שאגת הארי" הגיע לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים אדם שביקש להעביר את אביו החולה לשיקום. הדיון נערך תחת טילים ואזעקות, חלק מהמשתתפים התחברו מרחוק, ובסיומו הועבר האב למוסד שבו קיבל טיפול שיקומי.

גם בתי המשפט עצמם נפגעו. עמית ציין כי היכל ויצמן בתל אביב והיכל המשפט בחיפה נפגעו מירי טילים במהלך מבצע "עם כלביא". לדבריו, למרות הנזק ללשכות, למזכירויות ולאולמות, הצוותים המשפטיים והמינהליים מצאו פתרונות כדי להמשיך לתת שירות לציבור.

השופט רן ארנון, מבית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה, סיפר על דיון שניהל במהלך מלחמת חרבות ברזל, כאשר היכל המשפט בעיר היה סגור. בעלי הדין השתתפו מחדר מלון בהרצליה ומדירה בחיפה, עורכי הדין התחברו מתל אביב ומרמת גן, הקלדנית עבדה מהיכל המשפט בתל אביב והשופט ישב באולם ריק בצפת.

"'הגוף' אומנם נסגר אבל 'נשמתו' של בית המשפט בקריית שמונה המשיכה לפעום", כתב השופט ארנון, "גם כאשר טנקים חונים בחניית בית המשפט והעיר הפכה לבסיס צבאי לכל דבר ועניין".

במהלך הנאום פנה עמית גם לעורכת הדין אינגריד הר-אבן, שהושבעה לשופטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז ירושלים ושכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב-סרן שילה הר-אבן ז"ל. שילה, מפקד פלוגה בגדוד 13 של גולני, לחם בבסיס נחל עוז ונפל בקרב.

עמית שלח תנחומים גם לשופטת רונה פרסון, שבנה, לוחם הימ"מ רס"ר איתי פרסון ז"ל, נפל ימים ספורים לפני הטקס.

לקראת סיום אמר עמית לשופטים כי הם מצטרפים למערכת שהמשיכה לעבוד גם כשהיכלי המשפט נסגרו, תחת אש ובתוך מציאות של אובדן. מכאן חזר אל העצה שעמה ביקש לשלוח אותם לדרך: להיות כפופים לדין, לשמור על עצמאותם ולא לפחד מהחלטה קשה גם כאשר היא אינה פופולרית.