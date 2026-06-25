יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום (חמישי) שוב את בקשת הפרקליטות להטיל תנאים מגבילים על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זו הפעם השנייה תוך שבועות ספורים שבה נדחית בקשה דומה של התביעה.

על פי ההחלטה, אוריך יוכל להמשיך לעבוד במשרד ראש הממשלה ולהיות בקשר עם נתניהו, למרות שהוגש נגדו כתב אישום חמור בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד הגרמני. "זה קצת משונה" - השופט תוקף את הפרקליטות השופט מסארווה תקף בחריפות את עמדת התביעה במהלך הדיון. "זה קצת משונה", פתח את דבריו. "ב-15.3.26 כשעדיין לא היה כתב אישום הסכמתם שהוא יחזור ללשכת ראש הממשלה. מניח שהיה חשש לשיבוש. אם אז בשיא הרגע הקריטי הסכמתם שהוא יחזור אז היום אתם מבקשים להרחיק?" מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו יוסי נכטיגל | 19.06.26 נציגת הפרקליטות, עדי ערד, ניסתה להסביר כי "היום המשיב עומד בפני כתב אישום משמעותי". אולם השופט מסארווה לא הסתפק בתשובה זו והמשיך לחקור: "אז היה חשש לשיבוש חקירה והיום למשפט. אז הסכמתם שהוא יחזור, אני מקצין, לגוב האריות. ועכשיו אתם מסכימים שהוא יחזור? הרי החשש לשיבוש חקירה הרבה יותר קריטי מיידי וקיצוני לעומת חשש כללי להשפעה על המשפט".

יונתן אוריך ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הפרקליטות: "נאלצנו להסכים בלית ברירה"

ערד ניסתה להסביר את הסיבה להסכמה הקודמת: "נאלצנו להסכים אז בלית ברירה בגלל שלא הייתה עילה להאריך את התנאים כשאין צפי לביצוע פעולת החקירה הבאה - גביית עדות ראש הממשלה". אולם השופט לא השתכנע מהטיעון.

כזכור, לפני כשבועיים הפך בית המשפט המחוזי את החלטת השופט מנחם מזרחי, שסירב להאריך את תנאי ההרחקה של אוריך מלשכת ראש הממשלה. אז נטען כי המשטרה הגישה את הבקשה באיחור, שעות ספורות לפני פקיעת התנאים המקוריים.

עורכי הדין עמית חדד ונעה מילשטיין, המייצגים את אוריך, הצהירו השבוע כי תנאי ההרחקה של מרשם מראש הממשלה פקעו באופן סופי. כעת, לאחר דחיית הבקשה החדשה, יוכל אוריך לשוב לפעילות מלאה לצד נתניהו.

יצוין כי אוריך הואשם בעבירות במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, ביניהן מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הפרקליטות ביקשה להרחיקו לחלוטין ממשרד ראש הממשלה וממתקנים ביטחוניים, אך בקשותיה נדחו פעמיים.