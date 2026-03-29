״סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש", כתב בנט כנגד יועצי נתניהו, "שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים״ (חדשות)
בכירים בלשכת נתניהו טענו כי "ההכרעה נפלה - וישראל הולכת לכיבוש רצועת עזה, בטווח הזמן הקרוב" | מחר יכנס נתניהו דיון ביטחוני שיעסוק בהמשך פעילות צה"ל ברצועה | מערכת הביטחון והרמטכ"ל מתנגדים לתמרון קרקעי בעזה (צבא, מדיני)
נסיונות להפרד ומשול? נבו כץ יועצו של נתניהו, בדק אמש עם חכי״ם ביהדות התורה, את תמונות המצב והלך הרוח במפלגה, לאחר החלטת גדולי ישראל אמש, על קידום החוק לפיזור הכנסת | בכיר חרדי: ״גם נבו הבין שאירוע יצא משליטה - הסיעות החרדיות עומדות כבלוק אחד״ (פוליטי)