הטלטלה בלשכת ראש הממשלה נמשכת: המינוי המתוכנן של טל גלבוע לתפקיד דוברת ראש הממשלה בוטל ולא יקודם. כך דווח יהודה שלזינגר היום (ראשון) ב'וואלה'.

גלבוע, המוכרת כפעילה חברתית בתחום הטבעונות ושימשה בעבר כיועצת לראש הממשלה לענייני בעלי חיים, הייתה אמורה להיכנס לנעליו של הדובר היוצא זיו אגמון.

המינוי עורר ביקורת במערכת הפוליטית ובקרב חלקים מהציבור כבר עם פרסום הכוונה. הביקורת התמקדה בשני מישורים מרכזיים: האחד - חוסר ניסיונה המקצועי של גלבוע בתחום הדוברות המדינית-ביטחונית, והשני - התבטאויות עבר שלה שעוררו מחלוקת. כעת, כך נראה, הוחלט בלשכת ראש הממשלה לסגת מהמהלך ולבחון חלופות אחרות.

ביטול המינוי מגיע בתקופה מורכבת במיוחד עבור לשכת ראש הממשלה, המתמודדת עם גל עזיבות של אנשי אמון וגורמים מקצועיים. זיו אגמון, ראש הסגל בפועל לשעבר שאותו גלבוע הייתה אמורה להחליף, הודיע על פרישתו בסוף השבוע על רקע פרסום ציטוטים שיוחסו לו ועוררו סערה במערכת הפוליטית.

בחודשים האחרונים עזבו את הלשכה מספר בעלי תפקידים בכירים. ראש הסגל לשעבר, הדובר, והיועץ הפוליטי - כולם פרשו או הורחקו מתפקידיהם בתקופה קצרה יחסית. המתחים הפנימיים בלשכה בין מחנה הוותיקים לבין סביבת משפחת נתניהו תרמו אף הם לאווירה המורכבת.

בדרג הפוליטי עוקבים בדריכות אחר זהות המועמד הבא שיידרש להיכנס לתפקיד המורכב של דובר ראש הממשלה. התפקיד נחשב לרגיש במיוחד בעת הזו, כאשר ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ומתמודדת עם אתגרים תקשורתיים מורכבים הן בזירה הפנימית והן בזירה הבינלאומית.

יצוין כי התפקיד דורש שילוב נדיר של יכולות מקצועיות: הבנה עמוקה בנושאים ביטחוניים ומדיניים, יכולת תקשורת גבוהה, ניסיון בהתמודדות עם תקשורת עוינת, והיכרות עם המערכת הפוליטית. המועמד שייבחר יידרש להתמודד עם סביבת עבודה מאתגרת ולהוכיח יכולת להחזיר יציבות ללשכה שעברה תקופה סוערת.

בלשכת ראש הממשלה נמנעו מלהגיב רשמית לביטול המינוי.