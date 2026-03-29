"אנחנו לא מחליטים מי יהודי" – יוסי עבדו חושף את הסוד הגדול של עשרת השבטים האבודים, בדיוק בשבוע שבו נולדו | מהגמרא דרך אלדד הדני, ועד להחלטת הממשלה להעלות את בני מנשה בפרוייקט שעלותו הכוללת היא 90 מיליון שקלים (בארץ)
פרשת וירא שואלת שאלה אחת: מה קורה לאמונה שלך כשהחיים לוחצים? פיטורים פתאומיים, אבחנה רפואית מטרידה או קונפליקט משפחתי שמתפוצץ | בין הכנסת האורחים, מהפכת סדום והעקדה - נולדת תורת נפש שלמה: איך להפוך פחד למנוף, אהבה לכוח מרפא, ראייה פנימית לכלי ניווט, ואי־ודאות למרחב של בחירה? (יהדות)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
איך הופכים את החופש ממילוי זמן למילוי נשמה? יוסי עבדו חושף את הכלים שיאפשרו לכם להשתחרר מדאגות, לחצים ופחדים - ולמצוא את עצמכם מחדש | הכלים שיעזרו לכם לנשום, לשחרר, ולצאת מהחופש עם חיוך פנימי אמיתי, כי חופש זה לא רק גנים וצימרים – זה הזמן לטפל בעצמנו (פסיכולוגיה)
יום בלי הלכות יחודיות, בלי תקיעות ובלי מצוות - אבל חז"ל קובעים שהוא כמו יום הכיפורים | מה באמת קרה בט"ו באב? מה סוד השידוכים, המחולות והאהבה הגדולה שיורדת לעולם? מסע מרתק בין הגמרא, הקבלה והנשמה היהודית (יהדות)
מה עושים עם המיקרוגל בצימר, איך מטפלים ברשת המנגל, ומה אסור לאכול במלון באירופה? |בין מנגלים, מיקרוגלים וירקות עם חרקים - איך לא ניפול לחופשה לא כשרה? | כל הטיפים לפני היציאה לנופש • צפו בריאיון עם הרב אליהו פנחסי (נופש כשר)
מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
האם הינך מרגיש שאתה סוחב איתך כאב ישן, אכזבה, או פחד שנולדו בילדותך - ולא באמת שלך? פרשת דברים, שנקראת תמיד בשבת שלפני תשעה באב, היא לא רק סקירה היסטורית – אלא מראה חיה על הדינמיקה | איך הטראומות, החטאים והפחדים של פעם ממשיכים להכתיב לנו את הבחירות היום? וכיצד אפשר, סוף סוף, לעצור את הרצף (פסיכולוגיה)
לפני שהעין הרעה מבחוץ מזיקה - היא קודם כל מתחילה בפנים | בפרשת בלק, בלעם מנסה לקלל את ישראל — אך בסופו של דבר דווקא מברך. דרך פירושי רש"י והרמב"ן, ונקודת מבט פסיכולוגית עדכנית על אמונות מגבילות, דימוי עצמי ו"עין רעה עצמית", נלמד איך להשתחרר מהקול הפנימי שמחליש אותנו ועל הדרך לרפא את העין הרעה שבתוכנו (יהדות)
כשאיראן מאשימה את ישראל בהפעלת שדים, מכשפות ורוחות רפאים – זה אולי נשמע מגוחך, אך חושף אמת עמוקה: אויבינו מאמינים שלישראל יש כוח שאינו מהעולם הזה | מסיפורי בלעם ובלק ועד לטקסים קבליים בני זמננו, מתגלה תמונה מרתקת של עוצמה רוחנית יהודית, ששורשיה בתורה ומתבטאת גם היום – בלחימה נסתרת ומיסטית שמעוררת פחד גם אצל הציניקנים הגדולים ביותר | האם זו רק תעמולה – או שאנחנו בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג שלכוחות רוחניים מסתוריים יש בה חלק גדול? (יהדות, בעולם)
עם ישראל כולו מתחיל בקריאותו של ספר במדבר ולרגל זאת עוסק יוסי עבדו, גרפולוג מומחה ומטפל רגשי ב-NLP, בשאלות שנשאלות בין השורות: מי אני באמת? איפה מקומי? ולמה אני לא מרגיש שייך גם כשאני מוקף אנשים? תובנות מרתקות מתורת חז"ל לצד נקודות מבט פסיכולוגיות (יהדות)
פרק נוסף, בהגשת יוסי עבדו, בסדרה שחושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, עם המקובלים הגדולים שבדורנו | והפעם - בין הסוד שנלחש בלילה, לבין הלב הפועם של כל הבריאה | בין המיסטיקה הנסתרת, לבין האור הגלוי של מהות התורה (שבועות)
ניתוח גרפולוגי מראה כיצד המרגל הישראלי אלי כהן הי"ד, שעות לפני מותו, שינה את חתימתו — והיא הפכה לסמל מובהק של גורלו | בחתימה אחת, בתוך עיגול שהיה סמל ההגנה שלו כל חייו, הופיע צל גרדום. האם היה זה תת-מודע? האם זו הייתה פרידה מודעת? | ניתוח מעמיק במיוחד של יוסי עבדו - גרפולוג מוסמך, מומחה למדעי הכתב והנפש ולשעבר גרפולוג במצ"ח, מנתח את כתב ידו וחתימתו וחושף את מה שאירע בימיו האחרונים של המרגל הנודע (מגזין כיכר)
"זה כמו עיר גדולה", הסביר המפיק של מירון - וסירב לחשוף את מספר הדונמים של מתחם הענק 89 | יוסי עבדו יצא לסיור במתחמים שהוכנו במירון- רגע לפני שעשרות אלפי מאמינים יפקדו את הר מירון | ממקומות ההדלקה, הזיכרון להרוגי אסון מירון ועוד, כאשר השיא זה מתחם ההדלקה של המשפיע החסידי ר' מיילך בידרמן | תיעוד מרהיב ומקיף (חדשות חרדים)
ערב הילולת הרשב"י במירון, רגע לפני שמאות האלפים יעלו לפקוד את הציון הקדוש בל"ג בעומר - סדרת ראיונות וכתבות שטח מירון • הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו בריאיון מיוחד על העלייה לציון, כוחו של רשב"י ויש גם מסרים חשובים לציבור משמירת השבת ועד שמירה על אחדות • צפו (חרדים)
בין עתיק לנצחי: בית הכנסת עץ חיים בטבריה - השורשים העמוקים של הסנהדרין, סודות האר"י הקדוש, וחידוש היישוב היהודי על ידי רבי חיים אבולעפיה | מסע של אלפיים שנה אחורה בזמן אל לב הקדושה הטבריינית ומבט אל העתיד של מקום שנאמר עליו "מטבריא עתידין ליגאל" (היסטוריה)