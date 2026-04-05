אחרי שספג ביקורת במפלגתו, נתניהו הודיע: הדובר זיו אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים עם כניסת מחליפו, עדו נורדן, שנמצא עכשיו בהליך קליטה במשרד ראש הממשלה | זיו אגמון עצמו כתב: "במהלך השבוע האחרון הבעתי במספר הזדמנויות את צערי על הפרסומים וכן את החלטתי לסיים את תפקידי, והדברים נכונים גם לעת הזו, אבקש שוב להתנצל בפני מי שנפגע" (פוליטי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על השבתו הזמנית של זיו אגמון לתפקידו כדובר רה"מ, למרות ביטויים מזעזעים שנשמעו ממנו ביחס ליוצאי מרוקו | "אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון", טען (בארץ)
אחרי הציטוטים שיוחסו לו ועוררו סערה במערכת הפוליטית: זיו אגמון, ראש הסגל בפועל של נתניהו, הודיע על התפטרותו ופרישה מהחיים הציבוריים | "אדם שהיה עימי בקשר חברי ממושך החליט להעביר חלקי ציטוטים, כל מטרתם הייתה לייצר לי רצח אופי ולפגוע בראש הממשלה אותו אני משרת" (אנשים)
זיו אגמון, שמכהן בפועל כראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשמע בשיחות פרטיות כשהוא נוקט בהתבטאויות חריפות במיוחד | בין היתר אמר כי "נתניהו סיים" על רקע אירועי 7 באוקטובר, וכן מתח ביקורת חריפה על סביבת ראש הממשלה, אגמון התבטא גם כלפי גורמים בליכוד ובכנסת באופן בוטה (פוליטי)