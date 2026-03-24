סערה פוליטית פרצה הערב (שלישי) לאחר שזיו אגמון, שמכהן בפועל כראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשמע בשיחות פרטיות שקיים עם גורמים שונים, כולל שיחות טלפון, כשהוא נוקט בהתבטאויות חריפות במיוחד.

בין היתר אמר כי "נתניהו סיים" על רקע טבח שמחת תורה, וכן מתח ביקורת חריפה על סביבת ראש הממשלה, אגמון התבטא גם כלפי גורמים בליכוד ובכנסת באופן בוטה. כך על פי פרסום של עמית סגל.

אגמון הפך בתקופה האחרונה לדמות המרכזית והמשפיעה ביותר בלשכת רה"מ. לצד השעייתו של יונתן אוריך, חקירתו של צחי ברוורמן, עזיבתו של רון דרמר ופיטוריו של צחי הנגבי, אגמון מצא את עצמו מטפס לצמרת מוקדי קבלת ההחלטות סביב נתניהו.

בין דבריו: "לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". עוד הוסיף: "(ניסים) ואטורי זה בבון, (אלי) רביבו הוא מרוקאי מפגר. לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת. אלי דלל כלומניק. מי היה מכיר את האנשים האלה? איזה בבונים. חבל שאי אפשר לשריין את כל הרשימה ולגמור את הפריימריז".

בהתייחסו להתנהלות בלשכה ולמשפחת נתניהו, אמר בין היתר כי "הח"כיות הטיפשות" מבינות שמול שרה נתניהו "רק חנופה עובדת", וכן טען כי "ללא הצדקה, יאיר נתניהו הגיע למשרד החוץ והכריח את אלי כהן להוציא לו דרכון דיפלומטי". עוד הוסיף: "כשאמסלם אמר שהמפגינים הם עם רולקס, למה הוא שכח לומר שאשת ראש הממשלה עם תיק של דיור ששווה כמו רולקס".

עוד קודם לכן, בתקופת הפריימריז בליכוד בשנת 2022, ניסה אגמון להתמודד במחוז תל אביב אך לא הצליח להיבחר, לאחר שהפסיד לאושר שקלים. בהמשך בחן אפשרות להשתלב בצד הפוליטי האחר ואמר: "אני רוצה מקום ברשימה של גנץ. אני באמת הרבה יותר מתאים לו מאשר לקופים".

התבטאויותיו לא נעצרו שם, והוא תקף גם גורמים פוליטיים נוספים. בין היתר אמר על ש"ס: "רק לקחת כסף הם יודעים המפלגה הזאת", ועל יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תהה: "ביבי התעלף בבית כנסת בכיפור. למה לעזאזל לפיד לא מנגן על זה שהוא כבר זקן ואנחנו צריכים מנהיג לטווח ארוך?".

לאחר טבח שמחת תורה, הביע אגמון עמדות חריפות במיוחד כלפי ראש הממשלה והמצב במדינה. בין היתר אמר: "ביבי סיים. השאלה אם תישאר מדינה". ובהמשך הוסיף: "הוא חייב ללכת הביתה. מעניין מי יהיה אחראי המשא ומתן על החטופים, קרעי או אמסלם? מדינה גמורה". בנוסף התייחס לטענות על התרעות מצריות ואמר: "הליכוד גמר את הקריירה. צריך שהמצרים יפרסמו את ההקלטה של השיחה עם ביבי, הוא גמור".

שר המשפטים לוין הגיב: "במדינת ישראל, ובתנועת הליכוד בפרט, אין מקום לגזענות. המורשת שלנו, עוד מימי ברזני ופיינשטיין הי״ד, מושתתת על אחדות ושותפות גורל.

האמירות החמורות שנחשפו הערב על ידי עמית סגל ראויות לכל גינוי. הן מנוגדות לערכי התנועה, שמייצגת את עם ישראל על כל גווניו. בדיוק כפי שאנו מצפים ופועלים למחיקת הגזענות הפסולה במערכת המשפט, כך עלינו לבער אותה גם מתוכנו. תנועת הליכוד תמשיך להיות בית לכלל אזרחי ישראל".

דן אילוז, ח"כ מהליכוד הגיב: "יהדות מרוקו היא תפארת של מסורת ועוצמה. אנחנו לא נפגעים מאנשים שמנותקים מהעם, אנחנו פשוט בזים להם.

הליכוד ההיסטורי קם בדיוק כדי להילחם בהתנשאות החשוכה הזו. לא נלך בדרך של מפא״י, ואסור בשום אופן שנסבול בליכוד אמירות שמזכירות את סגנונו של אהוד ברק.

קולות כאלה בלשכת רה״מ הם תמרור אזהרה אדום. מי ששכח מה הליכוד אמור להיות, לא יכול להישאר בתפקידו דקה נוספת. אני דורש מראש הממשלה לפטר את זיו אגמון מכל תפקידיו עוד הערב".

מש״ס נמסר בתגובה להקלטות דובר רה״מ: ״אנו נמצאים בשעת מלחמה ולכן נימנע מהתנצחויות, למרות הדברים החמורים והגזעניים המיוחסים לו. אנו משוכנעים כי הדברים אינם משקפים את עמדת ראש הממשלה, ומצפים כי הנושא יטופל על ידו בהתאם״.

הראשון להגיב מהאופוזיציה היה יאיר לפיד שכתב: "לשכת ראש הממשלה, תמונת מצב לאנשיו הקרובים ביותר, מרץ 2026: חשוד שהודה בלקיחת מאות אלפי דולרים ממדינה תומכת טרור, גזען מהסוג הנמוך ביותר, ומישהו שמקליט את כולם בסתר ונותן לתקשורת".

בני גנץ הגיב: "צפיתי בציטוטים של ממלא מקום ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה והתביישתי. אדם כזה, עם עמדות כאלו, לא יכול להיות בלשכת ראש הממשלה ובהנחה שהפרסום נכון - ראש הממשלה צריך לפטר אותו עוד הלילה".