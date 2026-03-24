זיו אגמון, שמכהן בפועל כראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשמע בשיחות פרטיות כשהוא נוקט בהתבטאויות חריפות במיוחד | בין היתר אמר כי "נתניהו סיים" על רקע אירועי 7 באוקטובר, וכן מתח ביקורת חריפה על סביבת ראש הממשלה, אגמון התבטא גם כלפי גורמים בליכוד ובכנסת באופן בוטה (פוליטי)
השר לשעבר פרוש נשאל מה יש לו לענות על הכישלון החרדי באי העברת חוק הגיוס וענה: "כשלעצמי, אם אעמוד בפני בית דין של מעלה, יש לי מה לענות" | פרוש הוסיף והאשים גורמים חרדים אחרים: "לא תמיד איש ציבור יכול לעשות כל מה שהוא חושב, יש לזה השלכות רחבות מאוד" | ההקלטות המלאות (פוליטי)
מפכ״ל המשטרה, דני לוי הודיע כי יחזיר את נצ״מ אבישי מועלם לשירות במשטרת ישראל | השר בן גביר: "מדובר בקצין מוערך, עתיר ניסיון, שפעל שנים רבות למען ביטחון אזרחי ישראל - וסבל מרדיפה מצד שירות הביטחון הכללי" (משטרה)
הקלטות חושפות: שפה ברוטלית ורדיפה שיטתית של מתיישבים | האם החטיבה היהודית חצתה את הקו ופעלה בצורה לא חוקית בכל הפרשיות האחרונות? | הנתונים ברורים: אין הצדקה לקיום החטיבה | עומר רחמים בדרישה חד משמעית: לסגור את החטיבה היהודית (דבר ראשון)