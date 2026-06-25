נתניהו ( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (רביעי) להעיד בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית, ונגד עו"ד גונן בן יצחק, בטענה שפרסמו פרטים שגויים ושקריים אודות מצבו הרפואי. הדיון התנהל בפני נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי, והתאפיין בעימותים חריפים בין ראש הממשלה לבין פרקליטת הנתבעים.

במהלך החקירה הנגדית, ניסתה עו"ד ליבליך, פרקליטת הנתבעים, להוכיח פגיעה בתפקודו של ראש הממשלה באמצעות הקרנת קטעי נאומים שבהם נפלו שגיאות בלשון. בין הדוגמאות שהוצגו: אמירות כגון "תשעה באוקטובר" או "השואה הייתה כמו 5,000 שבעה באוקטובר". השופט מזרחי קוטע: "אני מתבלבל בתאריך החתונה שלי" השופט מזרחי קטע את קו החקירה הזה והבהיר כי לדעתו מדובר בניסיון חסר משמעות. "זה נראה לי חסר משמעות, שמתבלבלים בתאריך. אני מתבלבל בתאריך של החתונה שלי", אמר השופט, תוך שהוא מביע ספקנות לגבי הרלוונטיות של הראיות שהוצגו. טראמפ מאבד את זה: שישה נעצרו בגלל השחתה - הגולשים העמידו אותו במקום ישראל גרוס | 23.06.26 רעידת אדמה: השופט הבכיר, זיוף הפרוטוקול והחקירה הסמויה שנסגרה חזקי שטרן | 23.06.26 נתניהו עצמו השיב לטענות באולם והצהיר בנחרצות: "הניסיון לערער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינספור הופעות שלי. אדם גם מחליף את שמות הילדים שלו". כאשר הקשתה עו"ד ליבליך ושאלה: "גם לקרוא לבן שלך אברהם?", השיב ראש הממשלה בתוקף: "כן. זה ניסיון עלוב לרצח אופי". "כל הזמן בתעשיית ההשמצות עלי מייצרים דברים" בהמשך החקירה, הזכירה הסנגורית כי לאחר הראיון שהעניק נתניהו לתוכנית "60 דקות" בחודש שעבר, נכתב בתקשורת כי הוא נראה עייף ומרושל. נתניהו דחה את הדברים בתוקף ואמר: "כל הזמן בתעשיית ההשמצות עלי מייצרים דברים".

בן כספית ( Hadas Parush/Flash90 )

כאשר נשאל על ידי עורכת הדין "זה מעליב אותך?", השיב נתניהו בקצרה: "לא". ליבליך המשיכה ותהתה: "תבעת את מי שכתב את זה?", ועל כך ענה ראש הממשלה: "לא, כי הייתי צריך לשעבד את בתי המשפט".

בשלב זה התערב שוב השופט מזרחי, וביקש לקצר את קו החקירה הנוכחי כשאמר בציניות: "יש עוד שאלות בסגנון הזה? יש אנשים באולם שנראים מאוד עייפים".

רקע התביעה: פרסומים על מחלה סופנית

התביעה שהגיש נתניהו נסובה סביב פרסומים שונים של הנתבעים בהם נטען כי ראש הממשלה חולה במחלה קשה או סופנית ומסתיר זאת מהציבור. נתניהו תובע מהנתבעים סך של חצי מיליון שקלים בגין הפרסומים.

כזכור, השופט מזרחי הורה לראש הממשלה למסור את תיקו הרפואי העדכני במעטפה סגורה ומאובטחת ישירות לבית המשפט, כאשר התיק חייב לכלול התייחסות למסמך מקורי המלמד על מועד הגילוי של סרטן הערמונית.

הדיון צפוי להימשך בשבועות הקרובים, כאשר בית המשפט יידרש להכריע בשאלה האם הפרסומים היו שקריים ופגעו בשמו הטוב של ראש הממשלה, או שמא מדובר בפרסום לגיטימי של מידע ציבורי.