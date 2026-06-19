מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו

נשיא צרפת עמנואל מקרון פתח הבוקר (חמישי) במתקפה דיפלומטית חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מתאר את מדיניותו כ"הרסנית" וטוען שנראה כי אין לו תוכנית אסטרטגית כלשהי. המתקפה הגיעה בראיון לרשת הטלוויזיה הצרפתית פראנס 2, יום לאחר סיום פסגת ה-G7 באוויאן שבאלפים הצרפתיים.

"מדיניותו של נתניהו בעזה פגעה באזרחים רבים, והיא לחלוטין בלתי ניתנת להצדקה", הצהיר מקרון בראיון. הנשיא הצרפתי גינה בחריפות את מה שתיאר כ"התנחלויות חדשות ומעשים בלתי מקובלים לחלוטין בגדה המערבית", והוסיף כי מדיניות זו "מזינה טינה ואלימות בקרב כל אוכלוסיות האזור".

בהתייחסות מפתיעה, מקרון טען כי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שינה לאחרונה את יחסו כלפי ראש הממשלה הישראלי. "אני חושב שנכון להיום, לא נראה שיש לנתניהו תוכנית אסטרטגית. יש לו תוצאות ביטחוניות אמיתיות, הוא הגן על ארצו מתוקפנות אמיתית", אמר מקרון, והוסיף: "טראמפ שינה את יחסו לנתניהו בימים האחרונים, ורק תחת התנאים הללו, אפשר יהיה להגיע לשינוי אמיתי".

דבריו של מקרון מגיעים על רקע המתיחות המתמשכת בלבנון, כאשר ישראל הבהירה אתמול כי לא תשלול ביצוע תקיפות נגד חיזבאללה מעבר לאזור השליטה הצבאית בדרום לבנון. שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו הצטרף לביקורת ואמר כי על ישראל להפסיק את מעשי האיבה שלה בלבנון ועל ארצות הברית להפעיל לחץ על ישראל.

הסכם ארה"ב-איראן והמשבר בלבנון

מקרון התייחס גם להסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן בשעות האחרונות של פסגת ה-G7, ודחה את הטענות לפיהן הוא מהווה כניעה מצד טהרן. לדבריו, רבות מיכולותיה הצבאיות של איראן נהרסו, אך ציין כי עדיין יהיה צורך לטפל בנושאים מרכזיים במהלך המשא ומתן הצפוי להימשך ב-60 הימים הקרובים.

נשיא צרפת חזר והדגיש כי צרפת ובריטניה מוכנות לסייע בהבטחת פתיחתם מחדש של מצר הורמוז, ואמר כי פריז מוכנה להשתתף במשא ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. הוא גם הבהיר שצרפת תסייע לצבא לבנון להחזיר את השליטה בשטחה.

התגובה הישראלית

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטנר, הגיב לדבריו של שר החוץ הצרפתי ברשת החברתית X ופרסם רשימה ארוכה של התקיפות שביצע חיזבאללה בהפרה של הפסקת האש. שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, כתב: "שר החוץ הצרפתי אמר שישראל צריכה להפסיק את התקיפות על חיזבאללה. האם צרפת מקבלת את כל המידע שלה מחיזבאללה? אמש, 4 מחייליה של ישראל נהרגו. ישראל תוקפת כאשר היא מותקפת".

יצוין כי מקרון ידוע בביקורתו החריפה כלפי ישראל בחודשים האחרונים. לאחרונה חסמה צרפת את תערוכת הנשקים הישראלית ב'יורוסאטורי' למרות שישראל עמדה בכל התנאים שהוצבו, צעד שעורר זעם בירושלים ותיאור כ"ציני ולא שיוויוני" מצד משרד הביטחון.