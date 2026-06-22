מסכת אירועים קשה ומקוממת במיוחד נחשפת היום (שני) עם הגשתו של כתב אישום חמור ביותר לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, נגד תושב לוד בשנות ה-50 לחייו.

כתב האישום, המייחס לנאשם עבירות קשות של המתה בקלות דעת, הפקרה לאחר פגיעה ושיבוש מהלכי משפט, הוא תולדה של עבודה סיזיפית ומואצת שניהל צוות חקירה מיוחד של בוחני התנועה במרחב שפלה של מחוז מרכז. החקירה הולידה תשתית ראייתית איתנה ומוצקה, המגוללת שלב אחר שלב את ההפקרות המזעזעת שהובילה למותו של תושב חולון בשנות ה-60 לחייו, בעת שרכב לתומו על גלגינוע (קורקינט חשמלי).

תחילתו של הסיפור הטראגי ביום 30 במאי 2026. באותו יום התקבל דיווח מבהיל במוקדי החירום על תאונת דרכים קשה ומחרידה בכביש 44, בקטע הדרך שבין צומת כפר חב"ד לצומת בית דגן. כוחות רפואה והצלה שהוזעקו במהירות אל הזירה נאלצו, לצערם, לקבוע את מותו של רוכב הקורקינט החשמלי במקום, לאחר שספג פגיעה אנושה ביותר מרכב חולף.

הנהג הפוגע לא עצר להושיט עזרה ראשונה או להזעיק את כוחות ההצלה, ופשוט נעלם מן המקום בחסות החשכה. עם הבנת חומרת המצב, פתחו שוטרי תחנת ראשון לציון יחד עם בוחני התנועה של מרחב שפלה בחקירה דחופה ובאיסוף ממצאים פורנזיים, טכנולוגיים ותיעודיים מהזירה ומסביבתה, במטרה להתחקות אחר זהות הרכב הנמלט.

בתוך שעות בודדות בלבד, הודות לשילוב זרועות מהיר ונחוש בין שוטרי תחנת ראשון לציון, שוטרי תחנת לוד ולוחמי משמר הגבול, הגיע המצוד המהיר לסיומו. הכוחות איתרו ועצרו את הנהג החשוד בביתו שבלוד, וכמו כן איתרו את הרכב הפוגע כשהוא נושא עמו ממצאים פורנזיים ברורים וסימני פגיעה קשים הקושרים אותו באופן ישיר לחלוטין לזירת התאונה הקטלנית. מעצרו של הנהג הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת המשטרה, בזמן שבוחני התנועה המשיכו להעמיק בעדויות ולדלות את הפרטים המלאים, שחשפו התנהלות מבהילה ואכזרית של הנאשם באותם רגעים גורליים.

מפרטי כתב האישום המלאים עולה כי בזמן הנסיעה בכביש 44, הבחין אחד מיושבי הרכב של הנאשם ברוכב הקורקינט שנסע כדין, וצעק לעבר הנאשם בבהלה כשהוא מזהיר אותו לבל יפגע ברוכב. אלא שהנאשם, במפגן של קלות דעת קיצונית, שלל את דבריו של הנוסע לחלוטין ופטר אותם באומרו כי לא מדובר בבן אדם אלא בעמוד.

חרף האזהרה המפורשת ובזמן שהנוסעים חרדים מהבאות, המשיך הנאשם בנסיעה רציפה, וסטה בפתאומיות ובחדות רבה אל תוך השול הימני של הכביש – מבלי שהייתה לו כל סיבה או צורך מבצעי או בטיחותי לעשות כן, ומבלי שהאט כלל את מהירות הרכב. בשל הסטייה החדה, פגע חלקו הקדמי-ימני של הרכב בעוצמה רבה במנוח והטיח אותו אל הקרקע.

מיד לאחר הפגיעה הקשה, עצר הנאשם את הרכב במרחק קצר מזירת התאונה ויצא החוצה. אל מחוץ לרכב יצאו גם שני נוסעים קטינים שהיו עמו בנסיעה. לאחר שהקטינים המזועזעים הביטו לאחור והטיחו בנאשם בצורה חד-משמעית כי הוא פגע באדם חי, הורה להם הנאשם בקשיחות להיכנס מיד בחזרה אל תוך הרכב, מתוך מטרה ברורה להימלט לפני שכוחות המשטרה יגיעו למקום.

הקטינים, שסירבו לקחת חלק במעשה הנבלה של הפקרת פצוע, סירבו להיכנס למכונית והחלו לצעוד רגלית הרחק מהמקום. על פי כתב האישום, במטרה למנוע מהקטינים לדווח לרשויות על התאונה וכדי לאלץ אותם לעלות לרכב, חזר הנאשם אל מכוניתו והחל לנהל מרדף מהיר, פרוע ומסוכן אחר הילדים, עד כדי כך שהקטינים נאלצו לזנק מעבר למעקה הבטיחות של הכביש הראשי כדי להציל את עצמם מפגיעת רכבו של הנאשם שדהר לעברם.

בשלב זה, עצר הנאשם את הרכב פעם נוספת בסמוך לקטינים המבוהלים שמעבר למעקה. אחת מהקטינות, שלא איבדה את עשתונותיה, צעקה לעברו באומץ: "אם אתה לא בא ולוקח את הבן אדם לאסף הרופא, אז אני מתקשרת עכשיו למשטרה". בתגובה לאומץ הלב, בחר הנאשם לאיים עליהם בבוטות ואמר להם: "אני אעשה לכם בלגאן", במטרה להטיל עליהם אימה ולמנוע את הדיווח.

זמן קצר לאחר מכן, שב הנאשם בנסיעה עם רכבו אל נקודת הפגיעה המדויקת שבה היה מוטל המנוח, ירד שוב מהרכב, הביט בתוצאות מעשיו, ולאחר מכן נכנס חזרה אל המכונית, לחץ על דוושת הגז והפליג בנסיעה מהירה לביתו בלוד, כשהוא מותיר מאחוריו אדם פצוע אנוש מבלי להושיט לו עזרה ומבלי להזעיק גורמי רפואה.

כאמור, עם סיומה של החקירה המקיפה וביסוס הראיות הפורנזיות והעדויות, הגישה היום פרקליטות מחוז מרכז את כתב האישום לבית המשפט, ובמקביל הגישה בקשה לעצור את הנאשם מאחורי סורג ובריח עד לתום כל ההליכים המשפטיים נגדו, בשל המסוכנות הגבוהה והחשש הממשי לשיבוש הליכי משפט.