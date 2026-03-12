הולכת רגל כבת 20 נהרגה כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב מנחם בגין ברחובות | יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי, עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב, למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה" (בארץ)
כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)
על הנהגת בת ה-82, שהורשעה בהפקרה לאחר שדרסה למוות את רפאל אדנה בן ה-4.5 בנתניה לפני יותר משנתיים, נגזרה שנת מאסר אחת בפועל, לצד פיצוי כספי | לפי בית המשפט, למרות שידעה על הפגיעה, המשיכה בנסיעה ולא הגישה עזרה (חדשות, משפט)
בתוך ימי השלושים לדריסתו המזעזעת של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, התכנסו תושבי הישוב לעצרת התעוררות מרטיטה • המרא דאתרא הגאון רבי משה מנדלזון יצא במתקפה חריפה נגד רשויות החוק ששחררו את הנהג: "כמו בפוגרומים ברוסיה - מתירים את דמם של החרדים" • כזכור, התיעוד מהאוטובוס חשף כי הנהג האיץ בכוונה לעבר קבוצת הבחורים (חרדים)
קוף, שאחריו התנהל מרדף בימים האחרונים באזור רמלה ולוד, נדרס למוות בכביש 40 | מדובר בקוף גנון ירוק צעיר שהוברח לישראל | ברשות הטבע והגנים מציינים כי מדובר בקוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בארץ מאז מרץ 2025 - אז הוברחו לארץ עשרות קופים וכמה גורי אריות, ככל הנראה באמצעות רחפנים מירדן או ממצרים (בארץ)
המשטרה איתרה ועצרה את הנהג שחשוד בדריסת מפגין סמוך לגשר המיתרים שבכניסה לירושלים | הנהג החשוד אותר עם הרכב באזור אבו גוש | בנוסף למפגין, נפגעו עוד שניים באורח קל, השלושה פונו לבית החולים שערי צדק בעיר (משטרה)
בעקבות הדריסה המחרידה של בחור ישיבת סאטמר נפתלי קרמר ז"ל ושל יוסף אייזנטל ז"ל ומפגינים נוספים שנדרסו בשבועות האחרונים, יו"ר סיעת יהדות התורה, מבקש לקיים בנושא דיון בהול בכנסת; "מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית", נימק (חדשות חרדים)
הותר לפרסום שמו של ההרוג בתאונה המחרידה בכביש 3533 בסמוך למושב קוממיות: הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים ומבחירי ישיבה גדולה סאטמר במושב, והוא בן 18 בפטירתו | הוא נהרג בדרכו לישיבתו, בחזור מההפגנה על ניתוחי מתים (בארץ)
הירי הקטלני על ידי סוכני הגירה בנהגת במינאפוליס ממשיך לעורר מהומות בעיר הדמוקרטית, כאשר בליל שבת ובשבת הפגינו עשרות אלפים ברחובות | סוכן ההגירה שהרג את האזרחית אמר כי חש סכנה לחייו, בעוד אחרים אמרו כי לא היה בסכנה בשום שלב (בעולם)
עוד בטרם טופל כבוד המת בזירת האסון, פרץ מחול שדים ציבורי בשאלת 'מי אשם?' | מלבד האשמים ה'טבעיים' בזירה, קרי: הנהג, המפגינים והמשטרה, הופנו אצבעות מאשימות כלפי כל העולם (כמעט) | העובדה שהנהג ערבי - סיבה לאשמה, חברת האוטובוסים שהעסיקה אותו - גם היא אשמה, ועד כמובן נתניהו והפוליטיקאים החרדים | אפילו הסיסמא הנואלת 'נמות ולא נתגייס' גם היא כבר אשמה | מתי נבין שפסטיבל ההאשמות הזה לא מקדם אותנו לשום מקום - ובוודאי שלא ימנע את האסון הבא? | טור דעה (חרדים)
בית המשפט האריך אתמול את מעצרו של נהג האוטובוס שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, אך בדיון שנער היום שוב בבית המשפט, הוחלט לשחררו למעצר בית | הנהג הובא להארכת המעצר עם מדים של מחבל והשופטת הורתה לשחרר אותו למעצר בית (חדשות בארץ)
נהג האוטובוס החשוד בדריסת הבחור יוסף אייזנטל בירושלים הגיש באמצעות סנגורו ערר לבית המשפט המחוזי בירושלים על הארכת מעצרו | ״בית משפט קמא טעה שהאריך את מעצרו״, נטען. בית המשפט ידון בערעור מחר ב-10:30 | מעצרו של פאחרי, החשוד בגרימת מוות ברשלנות, הוארך מוקדם יותר ב-9 ימים (משפט)