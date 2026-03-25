"אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טווח ומשגשגת. זוהי הזדמנות היסטורית, והיא מוסיפה להצלחה שכבר הושגה לשלום במזרח התיכון!", כתב הערב הנשיא טראמפ (חדשות בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום, עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, בלשכתו בירושלים | על פי הודעת לשכת רה"מ: "שני המנהיגים סיכמו להמשיך ולעמוד בקשר אישי והדוק ולהגביר את שיתוף - הפעולה בין שתי המדינות" (מדיני)
שליחו של נשיא ארה"ב טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, התייחס בפוסט לתשובתו של חמאס להצעה האחרונה של הבית הלבן | ויטקוף תקף את חמאס וקרא לו לקבל את ההצעה החדשה כפי שהיא | לשכת רה"מ: "ארגון הטרור ממשיך לדבוק בסרבנותו, ישראל תמשיך בפעולתה למען השבת חטופינו ולהכרעת החמאס" (חדשות)
באופן חריג, לשכת ראש הממשלה מפרסמת נתונים מתחקיר מיוחד שערך האלוף דוד זיני,כחצי שנה לפני טבח החמאס ופרוץ המלחמה | "ישנן דרכי-פעולה אפשריות רבות לביצוע פשיטה בהפתעה על כוחותינו" | "ההבנה והיישום של האיום 'חלולים' או לא-קיימים. הכוחות לא יודעים אל מול מה להיערך" | מצמרר (חדשות, צבא וביטחון)
דברים שאמר הבוקר הבכיר לשעבר בצוות המשא ומתן לשחרור חטופים, הביאו לתגובה חריפה נוספת של לשכת ראש הממשלה כנגד תא"ל במיל' אורן סתר | "חתר תחת מדיניות הממשלה בהדלפות ובתדרוכים מגמתיים מתוך הקבינט, שפגעו במשא-ומתן, סיכנו את חטופינו, והדהדו את תעמולת החמאס השקרית" (בארץ)|
לשכת ראש הממשלה נתניהו מסרה בהודעה לפני שעה קלה, כי ראש השב"כ המודח, רונן בר, מנוע מבדיקת ההקלטה שבה נשמע ראש החטיבה היהודית בשב"כ מתבטא בזלזול במתיישבים ואומר שיש לעצור חשודים "גם ללא ראיות" | על פי הודעת הלשכה, בר "מעורב באירוע", ועל כן "ראש השב"כ החדש שימונה יטפל בבעיה החמורה שהתגלתה" (חדשות)
בערב השבת האחרונה, סיעת ש"ס הוציאה הודעה חריגה וחריפה כנגד שר הפנים משה ארבל | "כיכר השבת" עם מאחורי הקלעים של ההחלטה שהתקבלה - מהזעם הראשוני של דרעי, דרך בקשת ההבהרה מלשכת רה"מ ומדוע עד כה השניים לא שוחחו (חדשות חרדים)
לאחר פרסום ההקלטה של איש העסקים שסיפר כי העביר כסף לאלי פלדשטיין מיועץ שעבר עבור קטאר, עורכי הדין עוה״ד עודד סבוראי וסיון האוזמן, באי כוחו של אלי פלדשטיין, חושפים כי קיבל את הכסף כתשלום על עבודתו בלשכת רוה"מ - ללא קשר לקטאר (חדשות)
אחרי המכתב הדרמטי שנשלח מהשב"כ לחברי הכנסת המדווח על בדיקה שנפתחה בחשד להפרת סוד מדינה, בלשכת ראש הממשלה תקפו: "האם נפתחו חקירות בנושאים כמו הדלפות, ופרשת המימד החמישי?" גנץ הגיב: "המחשבה על סוכן כפול בלשכת רה"מ צריכה להדיר שינה מעיני כל אזרח במדינת ישראל" (פוליטי)
בעקבות החלטת בית המשפט העליון לדחות את
העתירה נגד מינויו של עו"ד רואי כחלון לממלא מקום נציב שירות המדינה, ראש
הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה והדגיש כי כחלון הוא איש מקצוע מסור וישרת את
המדינה על הצד הטוב ביותר (חדשות משפט)