הלשכה הבכירה במדינה: עם מי נתניהו יגיע לבחירות הקרובות?

בנימין נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

פרישתו של עופר גולן הערב מלשכת ראש הממשלה מסמנת נקודת ציון נוספת בסדרת החילופים הנרחבת שעוברת על הלשכה מתחילת הקדנציה הנוכחית. גולן מצטרף לרשימה ארוכה של יועצים ואנשי מפתח שעזבו את הלשכה בחודשים האחרונים, בעוד ראש הממשלה נתניהו מתקרב לבחירות עם צוות מצומצם יותר.

מתחילת הקדנציה עזבו את לשכת ראש הממשלה מספר דמויות מרכזיות: רון דרמר, שחזר ל'שירות מילואים' לא מזמן, ברוורמן, עומר דוסטרי וזיו אגמון. אגמון, שכיהן כראש הסגל בפועל, סיים את תפקידו לאחרונה בעקבות סערה תקשורתית סביב ציטוטים שיוחסו לו.

זיו אגמון לצד ראש הממשלה ( צילום: דוברות רה"מ )

מבין הוותיקים, נותרו בלשכה יונתן אוריך - שהורחק זמנית בשל חקירה אך שב לפעילות לאחר פקיעת ההגבלות, טופז לוק, נבו כץ, ודוד שרן שהיה יועץ והפך למנכ"ל הליכוד אך עדיין פעיל בסביבת ראש הממשלה. כמו כן נותרו היועץ המדיני אופיר פאלק ומזכיר הממשלה יוסי פוקס המכהן מתחילת הקדנציה. לצד הוותיקים פועלים כעת גם עומר מנצור הדובר, גיא לוי דובר הליכוד, ועידו נורדן שנכנס לאחרונה לתפקיד ראש הסגל הרשמי של ראש הממשלה. גם במערכת הביטחון - חילופים נרחבים החילופים בלשכת ראש הממשלה מתרחשים במקביל לשינויים משמעותיים גם במערכת הביטחון והמדיני. הרמטכ"ל הקודם, ראש השב"כ וראש אמ"ן כבר התחלפו או עזבו את תפקידיהם, ובמקומם נכנסו ממלאי מקום או מינויים חדשים. גם ראש המוסד דדי ברנע צפוי להתחלף בקרוב עם רומן גופמן שמכהן כעת כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה. בנוסף, גם מפקד חיל האוויר אמור להתחלף בחודשים הקרובים.

המוסד ( צילום: Amos Ben Gershom/GPO )

ראש הממשלה מתקרב לבחירות כאשר בעיקר הדרג הפוליטי נותר לצידו, בעוד השינויים הנרחבים בלשכה ובמערכת הביטחון יוצרים מציאות שונה מזו שהייתה בתחילת הקדנציה. יצוין כי הסיעות החרדיות שהיו בקואליציה בתחילת הקדנציה נתפסות כמי שאינן חלק מהקואליציה בשלב זה, בעוד גדעון סער וזאב אלקין חזרו לליכוד לאחרונה.