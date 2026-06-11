הפרקליטות הודיעה: יונתן אוריך יצורף כנאשם בפרשת "הבילד"

רעידת אדמה בלשכת ראש הממשלה ובמערכת הפוליטית והמשפטית: פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני בפרשת גניבת המסמכים המסווגים, וצירפה כנאשם מרכזי את יונתן אוריך, יועץ התקשורת האישי והקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אוריך נאשם בשורה של עבירות ביטחוניות חמורות, ובהן: מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום המתוקן אושרה באופן אישי על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

הפרקליטות דורשת: הרחקה מלאה ממשרד רה"מ

במקביל להגשת האישום, הגישה הפרקליטות בקשה דחופה לקביעת תנאים מגבילים קשים נגד אוריך עד לתום ההליכים המשפטיים. בין התנאים שהתבקשו: הרחקה מלאה ומחלטת ממשרד ראש הממשלה, איסור כניסה לכל מתקן ביטחוני או מקום בו מוחזק מידע מסווג, וכן איסור גורף על יצירת קשר ישיר או עקיף עם המעורבים בפרשה, כולל עדים וחשודים.

על פי כתב האישום, אוריך ודובר לשכת רה"מ לשעבר, אלי פלדשטיין, עשו שימוש מכוון במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה ביותר שנלקח ממערכות אמ"ן, כולל מודיעין גולמי. השניים פעלו לפרסום הידיעה בעיתון הגרמני "Bild", תוך ידיעה ברורה כי הצנזורה הצבאית פסלה את הפרסום בישראל באופן גורף, ובמטרה להשפיע באופן מניפולטיבי על השיח הציבורי בסוגיית הטיפול בחטופים.

הנזק הביטחוני והעלמת הטלפון הנייד

בכתב האישום מודגש הנזק הכבד שגרמו השניים לביטחון המדינה. מעשיהם של אוריך, פלדשטיין ואיש המילואים ארי רוזנפלד הביאו לחשיפת אמצעי מודיעיני סודי, יכולותיו המבצעיות ואופני השימוש בו. חשיפה זו, כך מובהר, עלולה לפגוע פגיעה אנושה באינטרסים ביטחוניים חיוניים של ישראל, לסכן מקורות מודיעיניים המשמשים להצלת חיי אדם, ולחשוף שיטות פעולה מסווגות של קהילת המודיעין.

סעיף השמדת הראיה נגד אוריך נובע ממהלך שביצע מיד לאחר תחילת המעצרים בפרשה. על פי העובדות, למחרת מעצרם של פלדשטיין ורוזנפלד, מיהר אוריך להחליף את מכשיר הטלפון הנייד שלו ונמנע במכוון מלהעביר את התכתובות שהיו על המכשיר הישן, וזאת במטרה למנוע מהחוקרים להשתמש בהן כראיה מפלילה נגדו.

חקירת הפרשה נוהלה על ידי להב 433 במשטרת ישראל, וכעת עובר כובד המשקל אל זירת בית המשפט המחוזי, לצד הטלטלה הציבורית הצפויה בלשכת ראש הממשלה.