פסיקה מטלטלת: תביעה נגד בלשים נדחתה, האזרח ישלם אלפי שקלים

בית משפט השלום באשדוד דחה השבוע תביעה שהוגשה נגד שלושה שוטרים בטענה לעיכוב ומעצר בלתי חוקיים. הרשמת הבכירה רוית אלמסי כהן חסון קבעה כי מדובר בתביעה חסרת בסיס, ואף חייבה את התובע בהוצאות משפט בסך 7,500 שקלים.

הפרשה החלה לפני כמעט שלוש שנים, בחודש אב תשפ"ג, כאשר אזרח הגיע יחד עם אדם נוסף אל סביבת מגוריו של שוטר. האירוע התדרדר לעיכוב ומעצר לאחר שהתעורר חשד לעבירות של הטרדה, פגיעה בפרטיות, העלבת עובד ציבור והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

התובע, שדרש פיצויים על סך 20,000 שקלים בטענה ל"מעצר שווא" ופגיעה בטלפון הנייד שלו, ניסה להציג תמונה של אלימות משטרתית ותפיסת מכשיר נייד שלא כדין. במהלך הדיון העלה טענות על מחיקת ראיות, אך נתקל בחומה של ראיות מוצקות מצד השוטרים.

הסרטונים חשפו את האמת

השוטרים הציגו הגנה נחושה במהלך ההליך המשפטי. הם טענו כי פעלו בסמכות, בשיקול דעת ובתום לב מוחלט למען שלום הציבור. הרשמת אלמסי כהן חסון, לאחר שצפתה בסרטוני מצלמות הגוף ובחנה את הראיות, קיבלה את עמדת השוטרים לכל אורך הדרך.

בפסק הדין נקבע כי התנהלות הכוח הייתה מידתית, וכי הטענה על נזק לטלפון הופרכה מיסודה – שכן תועד כי המכשיר היה שבור עוד לפני שהגיע לתחנה. הרשמת ציינה כי התובע לא הצליח להוכיח את טענותיו, ואף לא הציג ראיות משכנעות לתמיכה בגרסתו.

יצוין כי במהלך הדיון התברר שהתובע ניסה לצייר תמונה מעוותת של האירועים, תוך שהוא מעלה טענות תמוהות על מחיקת ראיות ואלימות משטרתית. מנגד, השוטרים הציגו תיעוד ברור ומפורט של האירוע, שהפריך את טענות התובע.