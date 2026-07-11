נתניהו וזיני ( צילום: חיים צח/ לע״מ )

פרשה חסרת תקדים מתגלה הערב (שלישי) במערכת הביטחון: ראש השב"כ דוד זיני התנגד בתוקף לפתיחת חקירה בפרשת ההדלפה לערוץ 12 על עיתוי התקיפה באיראן במבצע "שאגת הארי", אך לחץ כבד מלשכת ראש הממשלה הכריח אותו לשנות את עמדתו. על פי הנתונים שנחשפו, זיני הבהיר בדיונים פנימיים כי האירוע אינו עומד בקריטריונים המקצועיים לפתיחת חקירת שב"כ.

"ההדלפה לא מצדיקה חקירת שב"כ בשל מספר המעורבים, רמת החומרה והסיכוי לפענח", מסר זיני בדיונים. על פי הנהלים המקצועיים, הליכי חקירה מסוג זה מתבצעים בארגון רק כ-7 עד 8 פעמים בשנה, וראש השירות סבר כי מדובר במקרה שאינו מצדיק שימוש בכלים אלו. יצוין כי אלפי אנשים היו שותפים למידע על עיתוי המבצע, מה שהופך את זיהוי המדליף למשימה כמעט בלתי אפשרית.

יעקב ברדוגו במזנון החכ"ים בכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

מבצע "שאגת הארי" - תחילת הסיפור "אישרתי את זה": הרמטכ"ל לשעבר חושף את רגע גילוי ההדלפה דוד קליין | 09.07.26 שורשי הפרשה נעוצים עוד בחודש מרץ, במהלך מבצע "שאגת הארי". כבר אז הגיעה דרישה חריגה מכיוון לשכת ראש הממשלה לפתוח בחקירה. זיני ניסה במשך חודשים ארוכים "לנער" מעליו את הדרישה, ואף הציג בפני שרי הקבינט עמדה רשמית לפיה אין בידי הארגון כלים אפקטיביים לפיצוח הפרשה. במהלך ישיבת קבינט המלחמה והקבינט המדיני-ביטחוני בליל יום חמישי האחרון, התחולל עימות חסר תקדים. מספר שרים הטיחו ביקורת חריפה בראש השב"כ, ותהו כיצד ייתכן שהחשד להדלפה אינו נחקר, וזאת חרף הנחיה ישירה ומפורשת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון. בתגובה להאשמות, חשף זיני בפני השרים כי מי שמונעים ממנו לפתוח בחקירה בפועל הם ראש אגף החקירות בשירות והיועץ המשפטי של השב"כ.

דוד זיני ( צילום: שב"כ )

רגע ההכרעה - היועץ המשפטי מכריע

לפני כשבוע הגיע רגע ההכרעה: היועץ המשפטי של השב"כ הבהיר לזיני כי בנסיבות הללו, נוכח הדרישה המפורשת של ראש הממשלה, אין מנוס מפתיחה בחקירה. ההחלטה, שנתפסת כשינוי כיוון של 180 מעלות בעמדת הארגון, מסמנת את עוצמת המתח בין הדרג המקצועי בראשות זיני לבין הדרג המדיני בראשות נתניהו.

על פי דיווחים, בידי גורמי הביטחון בשב"כ ובמלמ"ב קיימים ידיעות וממצאי מודיעין שהגיעו מכמה מקורות שונים, אשר יכולים להוביל באופן ישיר לזהות המדליף הלא חוקי. עם זאת, גורם בכיר בשב"כ מסר כי מקורבים לראש אגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות.

במקביל לפרשה זו, התקיימה פגישה חריגה וחסרת תקדים במטה השב"כ בתל אביב בין ראש השירות לבין פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו - איש התקשורת המקורב ביותר לראש הממשלה. מטרת הפגישה הייתה חד-משמעית: דרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד חברת החדשות של ערוץ 12. למרות שזיני סירב בתחילה ואמר כי "אין קצה חוט" לנוכח אלפי אנשים שהיו שותפים לסוד, הלחץ עשה את שלו.

נתניהו: "ההדלפה הנפשעת ביותר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי ההדלפה היא "לא פיגוע רק מול האמריקאים, זה הרס המבצע! ומתן התרעה לחמינאי ולמערכות ההגנה שלהם אל מול ההתקפות שלנו". עוד תקף נתניהו ואמר כי מדובר ב"הדלפה הנפשעת ביותר שאני מכיר זה עשרות שנים".

בעוד השב"כ מנסה לשמור על דפוסי פעולה מקצועיים, נראה כי הזירה הפוליטית בירושלים מכתיבה סדר יום חדש, כזה שלא מאפשר לארגון להישאר נייטרלי. הפרשה מעלה שאלות קשות על היחסים בין הדרג המקצועי לדרג המדיני, ועל הגבולות בין שיקולים ביטחוניים לשיקולים פוליטיים.