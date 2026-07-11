מסדרונות הליכוד צפויים להיות רוויים במתח מיוחד מחר (ראשון), כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע אישית לדיון בוועדת החוקה של המפלגה. על הפרק עומדת שאלה קריטית שתקבע את גורלם הפוליטי של עשרות חברי כנסת מכהנים: איך תיבנה רשימת הליכוד לבחירות הבאות.
על שולחן הדיונים מונחות שתי הצעות מרכזיות, ושתיהן מעצבות מציאות שבה כוחו של ראש הממשלה על המפלגה מתחזק באופן משמעותי. ההצעה הראשונה, שמקורה במשרדו של נתניהו עצמו, מציעה לקיים פריימריז מלאים – אך עם תוספת של 8 מקומות שריון שיוענקו לשיקול דעתו הבלעדי של ראש הממשלה.
ההצעה השנייה, שמגיעה מהשרים, מציעה מתווה שונה במקצת: הקמת ועדה מסדרת שתגבש את הרשימה, בשילוב עם 8 שריונים לנתניהו ומקומות ייעודיים לנציגי המחוזות שיבחרו בפריימריז. חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד גם על המקומות המחוזיים, אך הדבר מעמיד אותם בתחרות נוספת שלא הייתה קיימת בעבר.
הכוורת שתשלוט ברשימה
בתוך כך, נחשפו פרטים על הרכב הועדה המסדרת המוצעת – ועל פי הדיווחים, מדובר בהרכב שיעניק לנתניהו שליטה כמעט מוחלטת על התהליך. על פי הנמסר, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, צפוי לכהן כיו"ר הועדה המסדרת. ברוט, שהחליף לפני כשנתיים את חיים ביבס בראשות הוועדה המוניציפאלית של הליכוד, נחשב לקרוב לנתניהו.
אליו יצטרפו, על פי הדיווחים, שורה של ראשי ערים ממפלגת הליכוד: חיים ביבס ממודיעין מכבים רעות, רונן פלוט, בני ביטון, יעקב פרץ ושי חג'ג'. כולם נחשבים לדמויות חזקות בשלטון המקומי, ונוכחותם בועדה תעניק לה משקל פוליטי ניכר.
יום של חרדה פוליטית
הנוכחות האישית של ראש הממשלה בדיון מחר היא איתות ברור לכל חברי המפלגה: נתניהו לא מתכוון להשאיר את גורל הרשימה למקרה או לתהליכים דמוקרטיים בלתי מבוקרים. עבור חברי הכנסת המכהנים, מדובר ביום של חרדה פוליטית אמיתית.
כל שינוי בשיטת הבחירה עלול להיות ההבדל בין מקום ריאלי ברשימה לבין יציאה מהחיים הפוליטיים. בימים האחרונים כבר ראינו את השלכות הלחץ הפנימי במפלגה: חבר הכנסת דן אילוז הודיע על פרישתו מהתמודדות בפריימריז, לאחר שהפך לקול בודד נגד חוק הפטור מגיוס וחוק יסוד לימוד תורה.
השאלה המרכזית שתוכרע מחר היא אם המפלגה תצעד לקראת רשימה "מסודרת" מלמעלה, שבה נתניהו והנהגה קרובה אליו יקבעו את הסדר, או שיינתן לחברי המפלגה להכריע בפריימריז – גם אם עם שריונים משמעותיים לראש הממשלה. התשובה תעצב לא רק את פני הרשימה, אלא גם את מאזן הכוחות הפנימי בליכוד לשנים הבאות.
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