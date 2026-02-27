היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה | הבקשה נעשתה כדי שתוכל להשתמש בכך בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר (פוליטי)
סערה באקדמיה: פורום "מועצת אוקטובר", המאגד משפחות שכולות, דורש לבטל את מינויו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר להקמת תוכנית מנהיגות באוניברסיטת רייכמן • "מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות - לא נסכים לטיוח מוסרי" (בארץ)
לאחר שפרסם את תשובתו בעניין מחדל השבעה באוקטובר שכללה ציטוטים בהם הזהיר מפני חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף דיווח בו נטען שראש השב"כ לשעבר רונן בר הוביל 'מרד' נגדו שהביא בסופו של דבר לטבח | "בר בחר למנות את עצמו לראש הממשלה דה-פקטו בליל הטבח", נאמר בין השאר בציטוט (בארץ)
במהלך נאומו במליאה היום, טען חבר הכנסת אלמוג כהן כי שעות ספורות לפני שהחל טבח שמחת תורה, התריע סוכן שב"כ על התכנסות מחבלים במסגדים | הוא גם נקב בכינויו של הסוכן | הצנזורה פסלה במשך חודשים את הפרסום (חדשות)
סוף עידן בשב"כ: ש', האיש שהחזיק את הארגון בתקופת המעבר הקריטית, מניח את המפתחות אחרי 30 שנות שירות • מאחורי ההודעה הממלכתית מסתתר עימות חזיתי: מחלוקת על התקיפה בדוחא ודיווח לבג"ץ על פגישותיו של ראש השירות עם החשוד בהדלפות (צבא וביטחון)
ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בנאומו לרגל כנס הסייבר 2025 לביקורת שהטיח בו היום ראש השב"כ בנושא הקמת וועדת חקירה ממלכתית | נתניהו: "זה אפשרי רק אם אנחנו עושים את זה בוועדת בדיקה לאומית רחבה, שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר" (פוליטי)
במחלקה לחקירות שוטרים, עדכנו היום, כי יש בכוונתם להעמיד לדין איש שב"כ בכיר במיל', בעקבות הדלפות שלו על הליכים שקוראים בתוך השב"כ ולטענתם הדבר גרם לנזק ביטחוני חמור | איש השב"כ החשוד בהדלפה, שימש כסגן ראש יחידה והוא צפוי לעמוד לדין פלילי בכפוף לשימוע שייערך לו | כל הפרטים (בארץ)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן וצוותו פנו בימים האחרונים לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון לשעבר גלנט, לרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, לראש השב"כ לשעבר רונן בר ולבכירים נוספים, כדי לקבוע פגישות במסגרת הביקורות על כשלי הטבח בשמחת תורה | אנגלמן מסר כי "כולם מחויבים לשתף פעולה. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו" (בארץ)
נשיא העליון יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ דנים בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי - כפי שהחליט ראש הממשלה בנימין נתניהו | (אקטואליה)
ראש שירות הביטחון הכללי, רונן בר, יסיים הלילה (ראשון), את תפקידו כראש השב״כ, לאחר 35 שנות שירות במערכת הביטחון | את בר כראש הארגון יחליף ש׳ כממלא מקום ראש השירות. באותה תקופה ימלא את תפקיד סגן ראש השירות, מ׳, מי שכיהן כסגן ראש השירות בשנים 2021-2024 (ביטחון)
כשבוע לאחר ששוחר משבי חמאס נפגש אמש (רביעי) שורד השבי עידן אלכסנדר עם ראש השב"כ רונן בר | בשיחה בין השניים, בר אמר לעידן: "אני רוצה להתנצל בפניך שנפלת בשבי גם בגללנו, ועל כך ששוחררת בזכות וויטקוף ולא בזכותנו" (ביטחון)
כפי הצפוי: למרות שראש השב"כ כבר הודיע על התאריך בו הוא יעזוב את תפקידו הבכיר, בג"ץ פרסם לפני זמן קצר את החלטתו בנוגע לפיטורים שלו על ידי הממשלה וקבע כי ההחלטה הייתה לא עניינית וכי לנתניהו היה ניגוד עניינים בשל פרשיית 'קטאר-גייט' | ההחלטה המלאה שהתקבלה ברוב של שניים מול השופט סולברג - שהתנגד (פוליטי)
בשיחות דרמטיות של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי עם הוריהם ובני משפחותיהם של לוחמים שנפלו במוצב כיסופים, הוא הודה כי נעשו דברים שהובילו לטעויות ויכלו להתנהל אחרת | על פתיחת המלחמה אמר הלוי לאב שכול כי "לא התקבלה שום התראה על מתקפה משמעותית מהשב"כ" (חדשות, צבא וביטחון)
במכתב סוער שהשיגר השר עמיחי שיקלי ליועצת המשפטית לממשלה, הוא מציין מספר עובדות מטרידות המונעות ממנה לכאורה לעסוק בעניינים ותיקים עם פרופיל ציבורי גבוה כמו תיקי נתניהו ופיטורי ראש השב"כ | לדבריו, הקשרים החברתיים של בהרב מיארה מונעים ממנה לפעול באופן מקצועי (חדשות, פוליטי)