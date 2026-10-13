הותר לפרסום: כוחות הביטחון סיכלו פיגוע טרור חמור שהיה אמור להתבצע נגד חיילי צה"ל בלב ירושלים. בפעילות משותפת של היחידה המרכזית במחוז חוף ושירות הביטחון הכללי, נעצר מחבל בן 18 מאום אל פחם בחשד לתכנון מעשה טרור, חברות בארגון טרור ועבירות חמורות נגד ביטחון המדינה.

מהחקירה החסויה שהתנהלה בחודש האחרון עולה כי הצעיר נשבע אמונים לארגון הטרור "המדינה האסלאמית" (דאעש), ובמהלך השנה האחרונה תכנן בקפידה לבצע פיגוע קטלני נגד חיילי צה"ל הפועלים באזור העיר העתיקה בירושלים.

עם מעצרו של החשוד ביצעו בלשי היחידה המרכזית חיפושים נרחבים בביתו באום אל פחם. במהלך החיפוש נתפסו חומרים דיגיטליים רגישים וממצאים שחיזקו את החשדות בדבר תמיכתו הבלתי מסויגת בדאעש ומעורבותו הישירה בתכנון הפיגוע.

היום, עם סיום החקירה, הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע בבית המשפט, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות טרור וביטחון.

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המעצר מצטרף לשורה של פעילויות סיכול שביצעו כוחות הביטחון בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינא שתכנן פיגועים באמצעות רעלים קטלניים ומטעני חבלה. החשוד, מוחמד שלבי, העתיק למחברת מרשמים להכנת רעלים המסוגלים לגרום למוות באמצעות מגע, הרחה או שתייה.

בנוסף, נעצר תושב אלעיזריה בשנות ה-20 לחייו שהיה רעול פנים וברשותו סכין וכוס זכוכית עם מסמרים, על פי החשד במטרה להצית. החשוד הביע כוונותיו לבצע פיגוע בטווח זמן המיידי.

גם בנגב נחשפה פעילות טרור נרחבת. השב"כ פרסם נתונים דרמטיים לפיהם מתחילת שנת 2026 נעצרו לחקירה 72 תושבים בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מהעצורים הם אזרחי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה, ונגד כ-50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. בין הפרשות שנחשפו נמצאת חוליה שפעלה בשגב שלום, שחבריה ביקשו להקים ביישוב "גדוד צבאי" בהשראת הגדודים הפלסטיניים ביהודה ושומרון.