ארבעה מחבלי ג'יהאד אסלאמי נעצרו בצפון השומרון

תיעוד מפעילות הכוחות בחטיבת מנשה| צילום: צילום: דובר צה"ל
כוחות צה"ל השלימו השבוע פעילות מבצעית בחטיבת מנשה לסיכול טרור, בהכוונה מודיעינית של השב"כ. במהלך הפעילות בכפרים קבאטיה ועראבה נעצרו ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי.
על פי הנתונים שפורסמו, המחבלים שנעצרו תכננו לבצע פיגוע במרחב צפון השומרון. הפעילות המבצעית אפשרה לסכל את התוכנית בטרם יצאה לפועל.
תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים במהלך המעצרים בחטיבת מנשה| צילום: צילום: דובר צה"ל
במקביל, בפעילות נוספת במרחב בית רימא שבחטיבת בנימין, עצרו לוחמי דובדבן מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה.
כל המחבלים שנעצרו הועברו לחקירה בידי כוחות הביטחון.
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