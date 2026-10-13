ארבעה מחבלי ג'יהאד אסלאמי נעצרו בצפון השומרון

אל

אל

כל המחבלים שנעצרו הועברו לחקירה בידי כוחות הביטחון.

תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים במהלך המעצרים בחטיבת מנשה | צילום: צילום: דובר צה"ל

תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים במהלך המעצרים בחטיבת מנשה - צילום: דובר צה"ל

על פי הנתונים שפורסמו, המחבלים שנעצרו תכננו לבצע פיגוע במרחב צפון השומרון . הפעילות המבצעית אפשרה לסכל את התוכנית בטרם יצאה לפועל.

כוחות צה"ל השלימו השבוע פעילות מבצעית בחטיבת מנשה לסיכול טרור, בהכוונה מודיעינית של ה שב"כ . במהלך הפעילות בכפרים קבאטיה ועראבה נעצרו ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי .

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