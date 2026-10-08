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המלחמה באוקראינה

טייס קרב נשאב לתוך הפיצוץ: יירט כטב"מ בתותח מטווח אפס

תיעוד חריג מאוקראינה: מטוס קרב מיג 29 רדף אחר כטב"מ סילוני רוסי, ירה עליו בתותח ממרחק מטרים בודדים וחלף דרך ענן הפיצוץ

תיעוד חריג במיוחד שהופץ ברשת מתעד רגע יוצא דופן בשמי אוקראינה: מטוס קרב מדגם מיג 29 רודף בגובה נמוך אחר כטב"מ רוסי מסוג "גראן 4", מתקרב אליו למרחק קצר ביותר ופותח באש ממש ממרחק מטרים.

על פי דיווחים של כתבים צבאיים רוסיים, הכטב"מ נפגע והתפוצץ באוויר, כאשר מטוס הקרב האוקראיני חלף בסמוך ממש לאזור הפיצוץ. בסרטון ניתן לראות את המטוס ממשיך בטיסתו לאחר היירוט, כשמאחוריו נותר שובל עשן.

מדובר באירוע חריג ביותר, שכן הטייס לא עשה שימוש בטיל אוויר-אוויר כמקובל, אלא בתותח המובנה של המטוס. משמעות הדבר היא שהמטוס נדרש להתקרב למרחק קצר בהרבה מהכטב"מ, לבצע ירי מדויק במיוחד ולהתרחק במהירות רבה מיד לאחר הפגיעה.

רגעים דרמטיים: טייס קרב חולף דרך ענן הפיצוץ לאחר שהשמיד כטב"מ בתותח
רגעים דרמטיים: טייס קרב חולף דרך ענן הפיצוץ לאחר שהשמיד כטב"מ בתותח| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ה"גראן 4" הוא דור מתקדם יותר של משפחת הכטב"מים הרוסיים "גראן", והוא מצויד במנוע סילון המקנה לו מהירות גבוהה משמעותית בהשוואה לדגמים המוקדמים. על פי ניתוחים שפורסמו בחודשים האחרונים, הכטב"מ מסוגל להגיע למהירויות של מאות קילומטרים בשעה, דבר ההופך אותו למטרה מאתגרת במיוחד עבור מערכות ההגנה האווירית.

עבור טייס קרב, יירוט מסוג זה אינו משימה פשוטה כלל. כאשר משתמשים בתותח המטוס, נדרש להיכנס לטווח קרוב מאוד מהמטרה, ובמקרה של פיצוץ באוויר קיים סיכון ממשי שהמטוס ימצא את עצמו בתוך ענן של שברים וחלקי הכטב"מ המתפוצץ. בתיעוד הנוכחי ניתן לראות את המיג כשהוא חולף בסמיכות רבה לנקודת הפיצוץ.

זו אינה הפעם הראשונה שבה תועד מטוס מיג 29 אוקראיני כשהוא מיירט כטב"מ מסוג "גראן 4". כבר בחודשים האחרונים פורסמו תיעודים של מטוסי מיג 29 רודפים אחר הכטב"מ הסילוני ומפילים אותו, כולל תיעוד שבו הושמד "גראן 4" מעל אזור אודסה באמצעות תותח המטוס.

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