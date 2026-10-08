שר הביטחון האמריקני: חילקנו את האוקיינוס עם איראן

שר הביטחון האמריקני פיט הגסת' מסר השבוע הצהרה יוצאת דופן בנוגע למלחמה מול איראן, כשהתייחס בלשון משועשעת לפגיעה הקשה שספג הצי האיראני במהלך הלחימה.

הדברים נאמרו אתמול (ז' באוקטובר) במהלך טקס קבלת פנים לצוות נושאת המטוסים האמריקנית USS Abraham Lincoln, שחזרה לארצות הברית לאחר פריסה ממושכת. הגסת' שיבח את אנשי הצוות על פעילותם במלחמה מול איראן, ולאחר מכן עבר לתאר את ציוני הדרך של המשימה.

בין היתר אמר הגסת':

"להשמיד את האויב כפי שעשיתם. אתם יודעים, עשיתם הסדר. הייתם מרכזיים בהסדר שעשינו עם הצי האיראני לפני הסכסוך הזה. החלטנו לחלוק את האוקיינוס עם הצי האיראני – הם קיבלו את החצי התחתון"

הגסת' פירט בפני אנשי הצוות את הישגי הפריסה של נושאת המטוסים וקבוצת התקיפה שלה: כעשרת אלפים גיחות, כ-23 אלף שעות טיסה מבצעיות וכמעט 4,000 גיחות קרב, לצד הטלת כ-1.5 מיליון ליברות של חימוש. לדבריו, הפעילות בוצעה ללא תאונת מטוס במהלך המשימה.

זו אינה הפעם הראשונה שהגסת' משתמש בניסוח זה. ב-19 במרץ, במהלך תדרוך בפנטגון, הוא אמר כי ארצות הברית "החליטה לחלוק את האוקיינוס עם איראן" וכי "נתנה להם את החצי התחתון". באותו תדרוך טען כי הכוחות האמריקניים פגעו או הטביעו יותר מ-120 כלי שיט של הצי האיראני, וכי הצי האיראני חדל להיות גורם משמעותי בזירה.