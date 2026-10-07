מטוסי F-16 של חיל האוויר הטורקי - צילום: צבא טורקיה מטוסי F-16 של חיל האוויר הטורקי | צילום: צילום: צבא טורקיה 10 10 0:00 / 1:11

מדד עוצמת האש העולמי (Global Firepower) לשנת 2026 מציג תמונה ברורה של מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. הדירוג, המבוסס על למעלה מ-60 פרמטרים שונים הכוללים יכולות תקיפה והגנה, מעניק לטורקיה את המקום הראשון באזור והתשיעי בעולם, בעוד ישראל מדורגת שנייה אזורית ו-15 בעולם.

המדד בוחן מגוון רחב של גורמים: כוח אדם, ציוד צבאי, תקציב ביטחון, לוגיסטיקה, גאוגרפיה, משאבי אנרגיה וחוסן כלכלי. כל מדינה מקבלת ציון PowerIndex, כאשר ככל שהמספר נמוך יותר וקרוב ל-0, העוצמה הצבאית גבוהה יותר. יש לציין כי המדד מתמקד אך ורק ביכולות קונבנציונליות, ללא שקלול ישיר של נשק גרעיני.

לוחמי צה"ל בפעילות מבצעית ( צילום: דובר צה"ל )

הדירוג האזורי: איכות מול כמות סעודיה כבשה את מצר באב אל-מנדב אליהו לוי | 05.10.26 100 מטוסי קרב סעודים תקפו את החות'ים בבלי | 05.10.26 טורקיה תופסת את המקום הראשון באזור עם ציון PowerIndex של 0.1975. הצבא הטורקי הוא השני בגודלו בנאט"ו, והמדינה נהנית מתעשייה ביטחונית מקומית מפותחת המייצרת כטב"מים, מטוסים ומערכות הגנה. המיקום האסטרטגי שלה, המחבר בין אירופה לאסיה, מעניק לה יתרון נוסף במדד. ישראל מדורגת במקום השני האזורי עם ציון PowerIndex של 0.2707. למרות מגבלות דמוגרפיות ברורות, המדינה נהנית ממקדמי תיקון מיוחדים שמעדיפים איכות על כמות. עליונות אווירית מוחלטת, מערכות הגנה רב-שכבתיות כמו כיפת ברזל, קלע דוד וחץ, וטכנולוגיה מתקדמת מאפשרות לה לדלג מעל מדינות גדולות בהרבה. איראן תופסת את המקום השלישי האזורי והשישה עשר בעולם עם ציון PowerIndex של 0.3199. כוח האדם העצום שלה, כ-610 אלף חיילים פעילים, ותעשיית טילים וכטב"מים מקומית רחבה מעניקים לה מעמד משמעותי. עם זאת, הסנקציות והתקציב הביטחוני הנמוך יחסית מונעים ממנה לעקוף את ישראל.

מערכת הלייזר אירון מתוצרת רפאל ( צילום: משרד הביטחון )

מצרים מדורגת רביעית אזורית ו-19 בעולם עם ציון PowerIndex של 0.3651. הצבא המצרי הוא הגדול ביותר באזור מבחינת כוח אדם, עם מעל 1.2 מיליון חיילים כולל מילואים, וכמות טנקים מהגבוהות בעולם - כ-3,620 יחידות. נכסים ייחודיים כמו נושאות מסוקים קיימים, אך משתנים כלכליים ולוגיסטיים מרחיקים אותה מהצמרת.

ערב הסעודית תופסת את המקום החמישי האזורי וה-25 בעולם עם ציון PowerIndex של 0.4473. תקציב הביטחון הגבוה מאפשר רכישת ציוד מערבי מתקדם, אך כוח אדם קטן יותר ותלות גבוהה ביבוא מורידים את הדירוג.

הדירוג מדגיש את המתח הקלאסי של המזרח התיכון: מדינות עם צבאות ענקיים מתמודדות מול מדינות בעלות טכנולוגיה עליונה. המדד מוכיח כי העוצמה הצבאית אינה משחק של מספרים בלבד, אלא משחק של איכות, חדשנות, חוסן כלכלי ויכולת לשמר יתרון לאורך זמן. הנתונים מבוססים על פרסומי Global Firepower 2026 הרשמיים, ומשקפים את המציאות הצבאית הנוכחית במזרח התיכון.