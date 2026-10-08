בבלי
דיווח מארה"ב

הפנטגון מכין תקיפה מסיבית באיראן – עוד לפני הבחירות

צבא ארה"ב קיבל הנחיה להשלים היערכות לחימה נרחבת • היעדים: מתקני אנרגיה, תשתיות קריטיות ואתרי גרעין • טראמפ טרם החליט, אך הצבא נכנס לדריכות מוגברת

נושאת מטוסים אמריקנית במפרץ הפרסי מול איראן (צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב)

המתח הביטחוני במזרח התיכון עולה: דיווח מארצות הברית מגלה כי הפנטגון הנחה בימים האחרונים את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות כנגד .

על פי הדיווח של העיתונאי ברק רביד, מפי בכירים אמריקנים, ההנחיה מהפנטגון לא כללה תאריך יעד ספציפי לפתיחה בפעולות, והנשיא טרם קיבל החלטה סופית. עם זאת, הצבא האמריקני נכנס לדריכות מוגברת לקראת אפשרות של מכה צבאית משמעותית.

יעדים אסטרטגיים: אנרגיה, תשתיות וגרעין

מקורות אמריקנים וישראלים מעריכים כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואף לפני הבחירות הכלליות בישראל.

אם תתקבל ההחלטה הסופית בבית הלבן, המערכה הצבאית צפויה להיות בהיקף חסר תקדים. התוכניות כוללות הפצצות מסיביות של יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן – ביניהם מתקני אנרגיה, תשתיות קריטיות ויעדים מרכזיים בתוכנית הגרעין האיראנית.

ההתפתחות מגיעה בעקבות דיווחים קודמים, לפיהם הנשיא טראמפ שוקל ברצינות את חידוש התקיפות האמריקניות עוד לפני ההליכה לקלפיות בארה"ב. מהבית הלבן הועברה דרישה רשמית לפנטגון לגבש רשימת אפשרויות מפורטת ומדויקת לתקיפת מטרות איכות בשטח איראן.

דונלד טראמפאיראןארצות הבריתפנטגון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעדכוני ביטחון ומלחמה גלובליים, פיתוחי נשק מתקדמים ביבשה, באוויר ובים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר