המתח הביטחוני במזרח התיכון עולה: דיווח מארצות הברית מגלה כי הפנטגון הנחה בימים האחרונים את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות כנגד איראן.

על פי הדיווח של העיתונאי ברק רביד, מפי בכירים אמריקנים, ההנחיה מהפנטגון לא כללה תאריך יעד ספציפי לפתיחה בפעולות, והנשיא דונלד טראמפ טרם קיבל החלטה סופית. עם זאת, הצבא האמריקני נכנס לדריכות מוגברת לקראת אפשרות של מכה צבאית משמעותית.

יעדים אסטרטגיים: אנרגיה, תשתיות וגרעין

מקורות אמריקנים וישראלים מעריכים כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואף לפני הבחירות הכלליות בישראל.

אם תתקבל ההחלטה הסופית בבית הלבן, המערכה הצבאית צפויה להיות בהיקף חסר תקדים. התוכניות כוללות הפצצות מסיביות של יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן – ביניהם מתקני אנרגיה, תשתיות קריטיות ויעדים מרכזיים בתוכנית הגרעין האיראנית.

ההתפתחות מגיעה בעקבות דיווחים קודמים, לפיהם הנשיא טראמפ שוקל ברצינות את חידוש התקיפות האמריקניות עוד לפני ההליכה לקלפיות בארה"ב. מהבית הלבן הועברה דרישה רשמית לפנטגון לגבש רשימת אפשרויות מפורטת ומדויקת לתקיפת מטרות איכות בשטח איראן.