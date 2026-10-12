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מתיחות במזרח התיכון

12 הרוגים בריאד: תיעוד חדש מרגע הפגיעה בשדה התעופה

הטלוויזיה הסעודית פרסמה תיעוד ממצלמות האבטחה • אזרח אמריקני בין ההרוגים • נתניהו שיגר הודעת תנחומים חריגה • דיווח: ארה"ב בחנה אפשרות שישראל תתקוף את החות'ים

רגעי הפגיעה בשדה התעופה
רגעי הפגיעה בשדה התעופה

הטלוויזיה הסעודית פרסמה בלילה שעבר תיעוד נוסף ממצלמות האבטחה בנמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, המתעד את רגעי הפגיעה הקשה שאירעה בשבת האחרונה. בתיעוד נראים רגעי הפגיעה באולם הנוסעים בעקבות התקיפה שביצעו המורדים החות'ים.

במתקפה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו 309 נוספים. בין ההרוגים: אזרח אמריקני, ארבעה אזרחים סעודים ושמונה אזרחים זרים ממדינות שונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מותו של האזרח האמריקני והוציא גינוי חריף למתקפה.

על פי נתוני רשות התעופה האזרחית הסעודית, הפגיעה התרחשה באזור הטרמינלים 3 ו-4, המיועדים לטיסות פנים. התיעודים שפורסמו מראים עשן כבד ולהבות במתחם נמל התעופה, וממחישים את חומרת הפגיעה במתחם אזרחי המשמש אלפי נוסעים מדי יום.

בעקבות האירוע הופסקה הפעילות בנמל התעופה, וחברות תעופה נאלצו לבטל טיסות או לשנות את לוחות הזמנים. הרשויות הסעודיות מסרו כי נגרם נזק רב לרכוש, והיקפו עדיין נבדק.

סעודיהאיראןתימןחות'יםביטחון

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