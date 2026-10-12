בבלי
מפרץ עומאן

תיעוד: מכלית נפט עולה באש במפרץ • 2 נעדרים

תקיפה איראנית פגעה במכלית הודית במצרי הורמוז; תשעה מלחים חולצו בשלום, משמר החופים ממשיך בחיפושים • מכלית נוספת נפגעה באותו אזור

צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

שני מלחים הודים נעדרים לאחר שמכלית הנפט Petro Dolphin נפגעה אמש מול חופי עומאן בתקיפה איראנית. תשעה מאנשי הצוות חולצו בשלום, כך אישר שר הספנות ההודי סרבננדה סונוואל, והחיפושים אחר שני הנעדרים נמשכים.

המכלית, המניפה דגל ניקרגואה, נשאה 11 מלחים הודים כאשר נפגעה באזור העגינה של נמל סוהאר שבצפון עומאן. משמר החופים המקומי מנהל את פעולות החיפוש וההצלה, והודו מתאמת את המאמצים עם הרשויות הרלוונטיות. שגרירות הודו בעומאן עוקבת אחר האירוע ונמצאת בקשר עם הגורמים המקומיים.

ההערכה היא ש עומדת מאחורי התקיפה.

במקביל לאירוע מול חופי עומאן, דווח על פגיעה במכלית נוספת בשם Valthera, המניפה דגל איי מרשל. לפי הודעת משרד החוץ ההודי, כלי השיט נפגע מקליע בלתי מזוהה במרחב , ובעקבות הפגיעה פרצה שריפה על סיפונה. כל 11 אנשי הצוות ההודים שהיו על המכלית דווחו כבטוחים.

משרד החוץ ההודי גינה את הפגיעות בשתי המכליות והזהיר כי התקיפות החוזרות נגד ספנות מסחרית עלולות להחריף את המתיחות באזור. ניו דלהי קראה להפחתה מיידית של המתיחות ולפתרון הסכסוך באמצעות "דיאלוג ודיפלומטיה".

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