המתח הביטחוני בים הבלטי מגיע לשיא חדש עם החרמתה של מכלית ענק המקושרת למנגנון עקיפת הסנקציות של מוסקבה | מדובר בפעולה נחושה של משמר החופים השוודי שמסמנת עליית מדרגה במאבק הבינלאומי ב"צי הצללים" המסתורי של רוסיה (חדשות בעולם)
ביום רביעי הותקפו על ידי איראן לא פחות מחמישה כלי שיט שונים באזור, תקריות שהובילו למותו של אדם אחד ולנעדרים נוספים | מאז פרצה המלחמה בסוף פברואר, עלה מספר הספינות שנפגעו בעימות ל-16 לפחות | בתיעוד שמתפרסם נראה רגע התקיפה הדרמטי באמצעות כשב"ם ימי (בעולם)
תיעוד שפורסם זמן קצר הבוקר לאחר תקיפת מכלית הנפט בסמוך לכווית, מעלה לכאורה שימוש איראני בכלי שיט מתאבד | מדובר בכלי שיט בו נעשה שימוש נרחב במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כעת נראה לכאורה תיעוד שימוש בכלי השיט גם בגזרה האיראנית (חדשות)
הפגיעה במכלית הנפט "Skylight" ופציעת אנשי צוותה מול חופי עומאן מסמנת את שיאו של משבר ביטחוני שעלול לשתק את הכלכלה העולמית | תחת איומי איראן לסגור את מצר הורמוז, עורק האנרגיה הראשי של הגלובוס הופך לזירת קרב מתוחה שגורמת לענקיות הספנות לעצור כליל את תנועתן (העולם הערבי)
ונצואלה שלחה את משלוח הנפט הגולמי הראשון שלה לישראל זה שש שנים | זאת לאחר שהייצוא של ונצואלה נפתח מחדש בעקבות לכידת הנשיא לשעבר ניקולס מדורו שהועבר למאסר בארה"ב | גורמים המקורבים לעסקה טענו כי המשלוח הועבר לקבוצת בזן, אך המידע לא פורסם באופן רשמי (בעולם)
במבצע נועז בלב ים חיל הים הצרפתי פשט על מכלית "צי הצללים" הרוסית שניסתה לעקוף את החוק תחת דגל כוזב | בעוד הנשיא מקרון מצהיר בנחישות "לא נסבול הפרות", המערב מעלה הילוך במלחמה הכלכלית נגד מוסקבה ומסמן שהמשחקים בלב ים הסתיימו (חדשות בעולם)
התפתחות דרמטית במרדף הימי באוקיינוס האטלנטי: רוסיה שיגרה ספינת מלחמה לליווי מכלית הנפט "מרינרה" במטרה למנוע מצבא ארצות הברית להחרים את כלי השיט | מדובר במהלך דרמטי הובנו נוקטת מוסקבה שעלול להוביל למסלול התנגשות מסוכן במיוחד (בעולם)
משרד החוץ של רוסיה החל לפנות את משפחות הדיפלומטים שלו מוונצואלה | המעבר נעשה על רקע חשש גובר לגבי יציבות המדינה, בזמן שממשל טראמפ מגביר את לחץ הסנקציות על ממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו | שר החוץ של ונצואלה, איבן גיל, האשים את וושינגטון בביצוע "תקיפות על כלי שיט והוצאות להורג מחוץ למסגרת החוק, ומעשי שוד ימי בלתי חוקיים" באזור הקריביים (בעולם)
אחרי ההשתלטות על מכלית בשבת, ארה"ב מנהלת מרדף ימי בים הקריבי אחרי מכלית נפט נוספת הקשורה לאיראן, כחלק ממצור על ונצואלה | המתיחות מחריפה לאחר שטראמפ סירב לשלול מלחמה והממשל במדורו הכריז על הצעדים כמעשי פיראטיות (חדשות, בעולם)
הצי הסמוי של "ספינות רפאים" בו משתמשת ונצואלה, הפך למטרה המרכזית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | הצי הכולל כ־1,000 מכליות, נוהג בשקט במסלולי הים העולמיים כדי להזרים נפט ממדינות הנמצאות תחת סנקציות, כמו רוסיה, איראן וונצואלה (בעולם)
רגע לפני חזרתו של טראמפ לבית הלבן, והכוונה להחזיר את מדיניות ה"מקסימום לחץ" על איראן, בסוף השבוע דווח ב'וול סטריט ג'ורנל' כי בפעם הראשונה אי פעם אישרה סין לאיראן לייצא מיליוני חביות נפט ממאגרי חירום שהוקמו בתחומה | על פי הדיווח, איראן חייבת לסין כמיליארד דולר בתמורה למהלך - שהניב מאות מיליונים (בעולם)