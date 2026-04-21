צבא ארה"ב משתלט על מכלית איראנית ענקית במשקל נושאת מטוסים

במהלך הלילה ביצעו כוחות צבא ארצות הברית השתלטות וביקורת ימית על מכלית הנפט "M/T Tifani", שאינה רשומה תחת מדינה כלשהי, באזור האחריות של פיקוד האינדו-פסיפי. המכלית הוגדרה על ידי משרד ההגנה האמריקני כמסייעת לרשתות סחר בלתי חוקיות וככזו שעליה הוטלו סנקציות, בשל חשד להעברת תמיכה חומרית לאיראן.

גורמים אמריקניים הבהירו כי הפעולה משתלבת במאמץ רחב לאכיפת הסנקציות הימיות ולסיכול פעילות של כלי שיט הקשורים לגורמים המוגבלים תחת סנקציות בינלאומיות. במשרד ההגנה הדגישו כי "המים הבינלאומיים אינם מקלט לכלי שיט תחת סנקציות", והבהירו כי ארצות הברית תפעל באופן גלובלי לאכיפת הכללים במרחב הימי.

מבצע אכיפה נרחב

הפעולה נגד ה-"M/T Tifani" היא חלק ממבצע אכיפה רחב היקף שמוביל פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) במצר הורמוז ובמימי המפרץ. על פי נתונים שפורסמו, מאז תחילת המבצע ב-13 באפריל הונחו 27 כלי שיט מסחריים לשוב על עקבותיהם או לחזור לנמלים האיראניים מהם יצאו.

בתיעוד שפרסם פיקוד המרכז נראה חייל אמריקני מוצב מאחורי מקלע כבד על גבי מסוק, כשהוא משקיף מגובה רב על אוניית משא גדולה המפליגה בלב הים. "כאן ספינת המלחמה של ארצות הברית 115. אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי", נשמעת ההכרזה בסרטון. "מצור זה על נמלים איראניים ייאכף ויחול על כל כלי השיט ללא קשר לדגל. אם תנסו לפרוץ את המצור, נכפה ציות באמצעות כוח".