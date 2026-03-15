דרמה בים הבלטי: שוודיה פשטה על מכלית "צי הצללים" הרוסי

במבצע לילי דרמטי, עלו כוחות משמר החופים והמשטרה של שוודיה על סיפונה של המכלית Sea Owl I בסמוך לעיר טרלבורג. המכלית, באורך של 228 מטרים, נחשדת כחלק מ"צי הצללים" – רשת ספינות שנועדה להוביל נפט רוסי בניגוד לסנקציות של האיחוד האירופי.

הספינה עוררה את חשדם של השלטונות לאחר שהפליגה תחת "דגל כוזב" של איי קומורו, בעוד שבפועל התברר כי היא אינה רשומה במדינה זו כלל.

זהו המקרה השני בתוך שבוע אחד בלבד שבו פועלת שוודיה נגד כלי שיט החשודים בהשתייכות לצי הצללים, לאחר שקודם לכן נעצרה הספינה Caffa בחשד להובלת סחורות לא חוקיות.

על פי נתוני המעקב, ה-Sea Owl I הייתה בדרכה מברזיל לנמל פרימורסק שברוסיה, ככל הנראה לאחר שעצרה בתחנת ביניים באסטוניה. המכלית נכללת ברשימת הסנקציות של האיחוד האירופי כבר משנת 2025 בשל תפקידה המרכזי בשינוע מוצרי אנרגיה עבור הקרמלין.

בכירי הממשל בשוודיה מזהירים כי המכליות הללו מהוות "פצצה מתקתקת" לסביבה ולביטחון הימי. שר ההגנה האזרחית השוודי, קרל-אוסקר בולין, הדגיש כי מדובר בספינות מיושנות, המתוחזקות ברמה ירודה ולעיתים קרובות פועלות ללא ביטוח הולם או פיקוח מדינתי. לדבריו, תאונה של אחת הספינות הללו עלולה לגרום לנזק סביבתי קטסטרופלי באזור.

נכון לעכשיו, הספינה נמצאת תחת צו מעצר וחקירה פלילית נפתחה נגד הקברניט הרוסי. החשדות כוללים שימוש במסמכים כוזבים והפרה חמורה של חוקי הבטיחות הימיים, כאשר הרשויות בשוודיה מבהירות כי לא יאפשרו מעבר חופשי לכלי שיט המסכנים את האזור. במוסקבה, לעומת זאת, טרם נמסרה תגובה רשמית לצעדים השוודיים האחרונים.