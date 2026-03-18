בבלי
תקיפה דרמטית

אושר גם על ידי ישראל: בפעם הראשונה צה"ל תקף מתקני גז חיוניים למשטר באיראן

בפעם הראשונה ישראל החליטה לתקוף מתקני גז. על פי דיווחים באיראן שאושרו על ידי גורמים בישראל, חיל האוויר ביצע היום תקיפות משמעותיות בדרום איראן | אלו הפרטים הידועים (העולם הערבי)

תחנת כוח גרעינית בבושהר, איראן (צילום: By Hossein Heidarpour - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Rouhani_and_Salehi_in_Bushehr_Nuclear_Plant_%281%29.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126961478)

התקיפות של צה"ל ב במסגרת מבצע שאגת הארי נמשכות והיום (רביעי) הותקף מתקן גז בדרום איראן.

בפעם הראשונה, ישראל תקפה מתקנים חיוניים למשטר, על פי הדיווחים באיראן שאושרו על ידי מערכת הביטחון בישראל, חיל האוויר תקף מתקן לעיבוד גז טבעי.

מדובר במספר אתרים אשר שייכים לתעשיית הענפה של איראן, הנמצאים כאמור בדרום איראן, בפארס ועסלויה.

על פי הדיווחים באיראן, היקף הפגיעה במתקנים עדיין לא ידוע, אך מה שכן ידוע הוא שהיעדים שהותקפו ו הם מתקנים פטרוכימיים.

אמנם לפני למעלה משבוע, חיל האוויר תקף עשרות מתקני נפט בטהרן, אך הפעם מדובר כאמור בתקיפה משמעותית יותר.

