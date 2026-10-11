במערכת הביטחון בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות באזור. הערב צפוי להתקיים דיון ביטחוני שיתמקד בארבע זירות מרכזיות: רצועת עזה, לבנון, סוריה ואיראן. הדיון מתקיים על רקע מתיחות מתמשכת באזור וחילופי מהלומות בין סעודיה לחות'ים בתימן.

התקיפה האחרונה של החות'ים בסעודיה שגבתה לפחות 12 הרוגים ומאות פצועים הגבירה את המתיחות במזרח התיכון. פרשנים מעריכים כי האפשרות להסלמה כוללת הפכה לריאלית יותר מתמיד.

על פי דיווחים שהופצו ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת, חיל האוויר האמריקני מעביר מספר גדול של מטוסי תדלוק אווירי מבסיסים בארצות הברית לבסיסים באירופה.

הדיווח מציין כי כמעט 20 מטוסים הגיעו בתוך שלושה ימים, וקושר את המהלך להיערכות לתרחיש של חידוש התקיפות נגד איראן. עם זאת, בשלב זה לא נמצא אישור עצמאי ומהימן למספר המטוסים וללוח הזמנים שצוינו.

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גם אם ההעברה תתברר כנכונה, היא אינה מעידה בהכרח על החלטה אמריקנית לתקוף. היערכות צבאית יכולה לשמש כלי לחץ דיפלומטי מבלי שהתקבלה החלטה לפתוח במבצע.

ברקע עומדים המסרים המשתנים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאפשרות של עימות מחודש עם טהרן. כפי שדיווחה רשת אל-ערביה, כוחות צבא ארצות הברית קיבלו פקודות להיות מוכנים ל"יום פקודה" ונערכו במלוא העוצמה לפתוח במתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן.

על פי מקור צבאי אמריקני, ב-4 באוקטובר נותרו הכוחות בכוננות שיא עד חצות, והמתינו בדריכות עד שעות הבוקר המוקדמות של יום שני לקבלת האור הירוק הסופי לפתיחה באש.

טראמפ שקל ברצינות רבה לשגר את המכה הצבאית הקשה באותו הלילה, אך קיבל החלטה דרמטית לדחות את התקיפה ברגע האחרון ולהעניק חלון הזדמנויות אחרון של מספר שבועות לדיפלומטיה. במקביל ללחץ הכלכלי והפיננסי החנוק המופעל על המשטר בטהרן, הלחץ הגדול ביותר על מקבלי ההחלטות האיראניים נובע מהמוכנות הצבאית האמריקאית המאיימת.