מימין נדאל חסן, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא הכריע בשאלה אם לשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נדאל חסן, רב סרן לשעבר בצבא האמריקני שהורשע ברצח 13 אנשים ובפציעת 32 נוספים בבסיס צבאי.

לפי דיווח ברשת פוקס ניוז, ההוצאה להורג באמצעות כיתת יורים אמורה להתבצע ב-3 בדצמבר. אם אכן תצא לפועל, זו תהיה ההוצאה להורג הראשונה בצבא האמריקני מאז שנת 1961. "יש שתי אפשרויות: לא להראות את זה ולהראות את זה", אמר טראמפ לעיתונאים בבית הלבן. לדבריו, שידור ההוצאה להורג עשוי להרתיע אחרים מביצוע מעשים דומים. "בסופו של דבר אקבל החלטה", הבהיר הנשיא, והוסיף כי הוא מודע לעמדת הצבא בנושא.

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טראמפ אישר את השימוש בכיתת יורים בעקבות המלצה של שר המלחמה פיט הגסת'. סגן הנשיא ג'יי-די ואנס מסר כי אינו יודע אם ההוצאה להורג תשודר, והבהיר שאם השידור יתקיים, הוא עצמו לא יצפה בו.

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חסן, רופא צבאי לשעבר, הורשע במתקפת הירי שביצע בבסיס פורט הוד בנובמבר 2009. באותו אירוע נרצחו 13 בני אדם ו-32 נפצעו. אם ההוצאה להורג תתבצע, זו תהיה ההוצאה להורג הראשונה בצבא האמריקני זה למעלה משישה עשורים, והראשונה באמצעות כיתת יורים מאז שנת 1945.