בחור ישיבה הותקף באלימות בשכונת קראון הייטס שבברוקלין על רקע אנטישמי, לאחר שאלמוני עקב אחריו ברחוב והתנפל עליו. בעקבות פעילות משותפת של ארגון השומרים והמשטרה, נעצר החשוד בתקיפה בתחילת השבוע.

האירוע התרחש ב-28 בספטמבר בסביבות השעה 03:20 לפנות בוקר, כאשר הבחור שהה בסמוך לתחנת הרכבת התחתית בצומת השדרות איסטרן פארקוואי ויוטיקה. אלמוני ניגש אליו והחל להטריד אותו בצורה קשה, תוך שהוא מטיח לעברו קריאות גזעניות ואנטישמיות ומאיים עליו באופן ישיר.

הבחור ניסה להתרחק מהמקום ועזב את תחנת הרכבת, אך התוקף המשיך לעקוב אחריו לאורך הרחוב. כשהגיעו השניים לצומת של שדרת סקנקטדי ופארק פלייס, התנפל עליו האלמוני והכה אותו.

לאחר התקיפה החלו מתנדבי ארגון השומרים של קראון הייטס לפעול במהירות, בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות המשטרה, כדי לאתר את התוקף ולהביא למעצרו.

לפי הדיווח באתר קראון הייטס אינפו, הפעילות בוצעה מול תחנה 77 של משטרת ניו יורק, המכסה את חלקה הצפוני של השכונה, לצד מרחב 32 של שיטור התחבורה הציבורית והיחידה המיוחדת ללוחמה בפשעי שנאה. המאמצים המשותפים הובילו למעצר החשוד בתחילת השבוע.

המעצר מגיע על רקע עליה באירועים אנטישמיים המכוונים נגד תושבים בעלי חזות יהודית בולטת בשכונה, תופעה שמובילה להגברת הערכות והאכיפה באזור. רק בחודש שעבר נרשם אירוע נוסף בשכונה, כאשר תושב ברונקס נעצר לאחר שרדף אחר גבר יהודי תוך צעקת אמירות אנטישמיות – מקרה שנחקר אף הוא בידי היחידה לפשעי שנאה. בארגון השומרים הודו לחוקרים ולמפקדי המשטרה על הפעילות הנחושה שהובילה ללכידת החשוד.