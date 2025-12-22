תקיפה אנטישמית

עובדת לשעבר באוניברסיטת סידני הואשמה בהטרדה אנטישמית של סטודנטים יהודים בסוכות | היא תועדה מגדפת ומשפילה, מכנית יהודים "טפילים" ומשמיעה שורה של הערות אנטישמיות. רק אחרי הטבח בחנוכה הגיע האישום (יהדות בעולם)
בתוך חנות בתחנת דלק ביוקנעם - אבא חרדי הותקף באכזריות לעיני בתו הקטנה. שנה לאחר האירוע, התוקפים עדיין לא הועמדו לדין. ארגון חוננו פנה למשטרה: "תקיפה כזו זה טרור לכל דבר ואנו מצפים להעמדת הדין של התוקפים" (חדשות, חרדים)
האנטישמיות הגואה בעולם ממשיכה לגבות מחירים מהיהודים | תיעוד של תקרית אנטישמית בשדה התעופה באיסטנבול, טורקיה, הופץ בסוף השבוע ברשתות החברתיות, ובה נראים יהודים חרדים שהתפללו - מותקפים על ידי מוסלמים (בעולם)
שנת תשפ"ה הייתה שנת שיא בהיסטוריה המודרנית של האנטישמיות העולמית, עם עלייה דרמטית של 340 אחוז במספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם בהשוואה לשנת 2022, על פי דו"ח המוקד העולמי להתמודדות עם אנטישמיות והסוכנות היהודית לישראל | בהשוואה לשנת 2023 - מספר התקריות כמעט הכפיל את עצמו, מה שמהווה איום ממשי על בטחון היהודים בעולם (יהדות, בעולם)
המדינה האירופאית הולכת ונעשית פחות בטוחה ליהודים עם הזינוק במקרי האנטישמיות | תקיפה חמורה אירעה בשבת האחרונה כאשר שלושה גברים תקפו יהודי בן 65 כשזה הלך ברחוב עם כיפה על ראשו | הוא פונה לבית חולים כשהוא סובל מחבלות בעין שמאל, שטפי דם ונפיחות בפניו | תלונה רשמית הוגשה למשטרת צרפת בעקבות המקרה (בעולם)
שעות לאחר הפגנת הענק נגד אוניית הנופש הישראלית ביוון, הבוקר דווח על תקרית אנטישמית נוספת במדינה | חבורת נערים ישראלים שהגיעה הלילה לבלות בעיר רודוס נקלעה לאירוע אלים | הנערים נתקלו בקבוצה של פרו-פלסטינים, הותקפו ונמלטו בריצה ברחובות | "התחבאתי מאחורי חומה, ראיתי את החבר מתחנו על נפשו", שיחזר אחד הנערים (בעולם)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת אוניברסיטת תל אביב את הדו"ח השנתי על מצב האנטישמיות בעולם, המתייחס לשנת 2024 | מהדו"ח עולה כי גל האנטישמיות בנסיגה – אבל מספר התקריות נותר גבוה משמעותית לעומת התקופה שלפני המלחמה | זינוק חד במיוחד במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה | גידול גם בארה"ב, איטליה, ספרד, קנדה, ארגנטינה וברזיל (בעולם)