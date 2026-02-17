דרמה לילית: מתנדב ארגון 'השומרים' הציל בחור ישיבה מתקיפה אלימה לאחר שאלמוני רדף אחריו עם אבנים ומוטות ברזל תוך קריאת קריאות אנטישמיות. התוקף נעצר על ידי קצין משטרה שעבר במקום, והיחידה לפשעי שנאה פתחה בחקירה רשמית של האירוע (חרדים בעולם)
ערנות המשטרה והסובבים בקרבת מרכז חב"ד העולמי בניו יורק הובילו הלילה למעצר חשוד, שהסתובב לפי הדיווחים עם סכין מצ'טה גדולה, והיה מעורב בניסיון דקירה | הרקע לפי שעה אינו ברור | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (חרדים)
תקיפה אלימה בתוך סניף 'בנק אוף אמריקה' בקראון הייטס, מול המרכז העולמי של חסידות חב"ד | עובר אורח שנכנס פנימה הותקף בידי חשוד שדרש את כספו, חטף את השטרות מידיו ונמלט מהמקום | כעבור כשעה וחצי, בסיוע מתנדבי ה״שמירה״, אותר החשוד ונעצר (חרדים בעולם)
הדוקר משכונת קראון הייטס, שהתנפל בשבוע שעבר באמצעות סכין על יהודי בשכונה ופגע בו באכזריות - באירוע שתועד והתפרסם במהירות - הסגיר את עצמו אמש לידי המשטרה, שממשיכה לחקור את האירוע כפשע שנאה (יהודים בעולם)
בחור חרדי צעיר נמלט מניסיון דקירה בקראון הייטס לאחר שהתנגשות אקראית ובלתי מכוונת עם רוכב קורקינט חשמלי בצומת בברוקלין הפכה לניסיון דקירה | מתנדבי "שמירה" הגיעו למקום, אך החשוד הספיק להימלט (חרדים בעולם)
בבניין דירות בשכונת קראון הייטס בברוקלין, שבו מתגוררים חלק מתלמידי הישיבה המרכזית של חב"ד, פרצה שריפת ענק חריגה בהיקפה הלילה. דירה בקומה הרביעית נשרפה לחלוטין, והאש הבוערת נראתה היטב גם בחוץ במשך דקות ארוכות (חרדים)
רוחות עזות גרמו לקריסתה של סוכת הענק בשכונת קראון הייטס בברוקלין בתחילת השבוע. עד לפני מספר הימים המקום היה הומה אדם באלפי אורחים שהגיעו למקום לחודש תשרי. גם השבוע המשיכו רבים לפקוד את המקום, אולם במתחם סמוך (חרדים בעולם)
קריאה חריגה נשמעה בשכונת חב"ד הגדולה בניו יורק סביב אירוח המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, לאחר שהתארח בסוכות אצל חסידי סאטמר. האם צריך להחרימו ולפעול ללא מעצורים שלא יבחר, או שמא צריך לחשב סיכונים וליצור עמו קשר כי בכל מקרה הוא ינצח? (חרדים, בעולם)
נער אפרו אמריקני נוסף נעצר אתמול אחרי שגנב קורקינט מילד בפארק בשכונת קראון הייטס בבורקלין | מקרה דומה אירע בשבוע שעבר וההערכות הן כי מדובר בנער נוסף המעורב בשני המקרים | תושבים בשכונה זעמו: "צריך להרחיק את הילד הזה, הוא מסוכן!" (חרדים, בעולם)